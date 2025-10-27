Karola arremetió contra Mariana Zapata: "no me agrada"

La influenciadora Karola se fue contra la creadora de contenido Mariana Zapata en pleno en vivo en un programa internacional.

¿Qué dijo Karola sobre Mariana Zapata?

Karola estaba en medio de una conversación de un reality en el que se encuentra el cantante JLexis, actual pareja de Mariana Zapata y gran amigo de ella, con quien se le ha relacionado en varias ocasiones sentimentalmente.

La influenciadora se sinceró y confesó que Mariana Zapata no es de su agrado, pero aclaró que no tiene nada que ver con JLexis, sino con pleitos de tiempo atrás.

"Ella no me agrada mucho, no me agrada, no por JLexis ni nada de eso, es de mucho antes", expresó.

¿JLexis le quitó a Mr Stiven a Mariana Zapata?

Asimismo, reveló que JLexis nunca le quitó a Mariana Zapata al streamer Mr Stiven, con quien estuvo la paisa antes del artista y por quien muchos detallaron que se habría terminado la relación entre ellos.

"Ella venía de una relación con Mr Stiven y se dejan, él no se la r*bó, las cosas como son y si yo me pongo a hablar ella fue la que lo siguió primero a él y l nene no tiene la culpa de ser lindo", agregó.

Asimismo, en una transmisión en vivo en sus plataformas cuestionó a la influenciadora por su supuesto poco apoyo a JLexis en el reality, preguntándole por qué no lo ayuda para que las personas voten por él en la competencia.

Tras sus declaraciones, varios internautas han reaccionado sobre el tema, donde algunos coinciden con Karola, mientras que otros no han dudado en atacarla y señalar que se va en contra de ella solo por celos, pues es evidente su gusto por el cantante.

Por ahora, Karola no se ha pronunciado más al respecto y Mariana Zapata ha optado por no responderle, ignorando sus palabras hacia ella.

Por el momento, las dos siguen entreteniendo a sus seguidores con su particular contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo gran acogida y elogios de todos.