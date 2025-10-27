Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola arremetió contra Mariana Zapata: "no me agrada"

La influenciadora Karola reveló detalles del nuevo noviazgo de Mariana Zapata y dividió opiniones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karola y Mariana Zapata
Karola se sinceró sobre Mariana Zapata/Canal RCN

La influenciadora Karola se fue contra la creadora de contenido Mariana Zapata en pleno en vivo en un programa internacional.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karola sobre Mariana Zapata?

Karola estaba en medio de una conversación de un reality en el que se encuentra el cantante JLexis, actual pareja de Mariana Zapata y gran amigo de ella, con quien se le ha relacionado en varias ocasiones sentimentalmente.

Karola contra Mariana Zapata

La influenciadora se sinceró y confesó que Mariana Zapata no es de su agrado, pero aclaró que no tiene nada que ver con JLexis, sino con pleitos de tiempo atrás.

"Ella no me agrada mucho, no me agrada, no por JLexis ni nada de eso, es de mucho antes", expresó.

Artículos relacionados

¿JLexis le quitó a Mr Stiven a Mariana Zapata?

Asimismo, reveló que JLexis nunca le quitó a Mariana Zapata al streamer Mr Stiven, con quien estuvo la paisa antes del artista y por quien muchos detallaron que se habría terminado la relación entre ellos.

Karola sobre Mariana Zapata

"Ella venía de una relación con Mr Stiven y se dejan, él no se la r*bó, las cosas como son y si yo me pongo a hablar ella fue la que lo siguió primero a él y l nene no tiene la culpa de ser lindo", agregó.

Asimismo, en una transmisión en vivo en sus plataformas cuestionó a la influenciadora por su supuesto poco apoyo a JLexis en el reality, preguntándole por qué no lo ayuda para que las personas voten por él en la competencia.

Tras sus declaraciones, varios internautas han reaccionado sobre el tema, donde algunos coinciden con Karola, mientras que otros no han dudado en atacarla y señalar que se va en contra de ella solo por celos, pues es evidente su gusto por el cantante.

Artículos relacionados

Por ahora, Karola no se ha pronunciado más al respecto y Mariana Zapata ha optado por no responderle, ignorando sus palabras hacia ella.

Por el momento, las dos siguen entreteniendo a sus seguidores con su particular contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo gran acogida y elogios de todos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Baby Demoni cumplió su mayor sueño… y una semana después ocurrió lo impensado Influencers

La impactante coincidencia entre la muerte de Baby Demoni y su mayor sueño

La muerte de Baby Demoni coincidió con el cumplimiento del sueño que más anhelaba en vida, según personas cercanas.

Sofía la hermana de Angélica Jaramillo habría terminado con Juan Sebastián Rivera Talento nacional

Sofía Jaramillo y Juan Sebastián Rivera generan controversia en redes por presunta ruptura amorosa

Los rumores sobre la posible ruptura de Sofía Jaramillo con Juan Sebastián Rivera se viralizaron en redes.

Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le escribía a Alexa Narváez Aída Victoria Merlano

Tiktoker revela que Juan David Tejada, ex de Aida Victoria, le escribía en secreto y muestra el chat

Un video viral muestra los mensajes que Juan David Tejada le habría escrito por años a la tiktoker Alexa Narváez.

Lo más superlike

Murió Emman Atienza Viral

Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

La joven Emman Atienza se había acabado de mudar y era hija de un reconocido presentador.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Emiro Navarro y más famosos reaccionaron al ingreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo