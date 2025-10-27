Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos, cuando era 'flogger'

Se viralizó un video de Nicolás Arrieta, habitante de La casa de los famosos Colombia, cuando empezaba en el mundo de las redes sociales.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nicolás Arrieta cuando era flogger
Nicolás Arrieta tenía un look bastante diferente al actual. (Foto Canal RCN)

El influenciador Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026 por elección del público.

¿Cómo lucía Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, antes de ser famoso?

Este logro ha hecho que el nombre de Nicolás Arrieta acapare las tendencias digitales y también que muchos se interesen por su pasado.

Precisamente, en las últimas horas un antiguo video de Nicolás Arrieta ha comenzado a circular en redes, mostrando una faceta completamente distinta del creador de contenido y ahora participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Cabe recordar que, Nicolás es uno de los pioneros en el mundo de los creadores de contenido en Colombia en donde empezó con videos a través de su cuenta oficial de YouTube, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en la actualidad.

Nicolás Arrieta como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026.
Así se veía Nicolás Arrieta antes de ser famoso. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se veía Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, cuando era 'flogger'?

Los seguidores de Nicolás Arrieta revivieron una curiosa etapa de su vida tras la aparición de un video en el que el influenciador luce con el clásico estilo ‘flogger’: peinado con flequillo al costado, ropa de cuadros y unas llamativas gafas.

Este audiovisual deja ver al influenciador en su época como ‘flogger’, una de las tribus urbanas más populares de los años 2008 y 2010.

Nicolás se ve en el video hablando con una amiga con quien se están grabando al mismo tiempo con una cámara de video clásica de ese entonces.

El influenciador en ese entonces les pedía a las personas que se suscribieran a su canal y al de su amiga sin imaginarse en el influenciador que se convertiría.

¿Qué era ser flogger?

Un "flogger" se refiere principalmente a un miembro de una tribu urbana surgida en Argentina a principios de los 2000, asociada a la red social Fotolog y a una moda específica de ropa y peinados.

Ser flogger era formar parte de una tribu urbana muy popular a mediados y finales de los años 2000 (especialmente entre 2006 y 2010) en países como Argentina, Chile, Uruguay y también en menor medida en Colombia.

Los floggers surgieron a partir del uso de una red social llamada Fotolog, una plataforma para subir fotos y recibir comentarios, parecida a una mezcla entre Instagram y un blog. De ahí viene el nombre: “flogger” = persona que usa mucho Fotolog.

