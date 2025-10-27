Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
JuanDa es tendencia tras disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años: así lo interpretó

JuanDa reapareció en redes sociales al disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años y fans dividen opiniones.

JuanDa es viral tras recrear de manera graciosa a su padre en du disfraz. | Fotos: Freepik

Uno de los creadores de contenido digital más reconocidos del país es Juan David Morales Carranza, o más conocido como JuanDa, quien se ha convertido en uno de los más vistos del país gracias a su carisma y arrolladora personalidad.

Además, el influenciador se ha convertido en centro de atención por parte de todos sus seguidores tras reaparecer en redes sociales con un particular disfraz en el que interpretó a un familiar con el que no tiene gran contacto.

¿Cuál fue el disfraz con el que JuanDa dividió opiniones en redes sociales?

Es clave mencionar que JuanDa se ha dado a conocer a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar la importancia que tienen los disfraces en su vida.

Recordemos que el año pasado, el influenciador obtuvo uno de sus videos más virales en sus plataformas digitales al personificar a su madre, quien es una de las personas más importantes de su vida.

Así que, JuanDa compartió el pasado 26 de octubre, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, un particular video en el que se disfrazó de su padre, con quien no tiene mayor contacto en la actualidad. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Primer disfraz del año, ayuda. No sé por qué hice esto”, añadió JuanDa.

¿Cuál es el disfraz viral que tiene JuanDa? | Foto: Freepik

Una de las partes más comentadas por parte de los internautas se trató acerca del momento en el que JuanDa personificó a su padre mediante un disfraz en el que se evidenció que uno de sus empleos era de chofer.

¿Cómo reaccionó la madre de JuanDa al verlo disfrazado de su expareja?

Sin duda, uno de los momentos más esperados por parte de muchos internautas, se trató cuando JuanDa sorprendió a todos sus familiares al disfrazarse como su padre.

¿Cómo reaccionó la madre de JuanDa al verlo disfrazado de su expareja? | Foto: Freepik

Así también, una de las reacciones más esperadas se trató cuando JuanDa le mostró a su madre el disfraz en el que interpretó a su vida.

De este modo, miles de internautas no tardaron en compartir sus múltiples opiniones a través de los comentarios, resaltando la creatividad y la perspectiva que tiene el creador de contenido digital tras ver cómo es la relación con su padre en la actualidad.

