James Rodríguez recordó el nacimiento de su segundo hijo y generó revuelo ¿Quién es su madre?

James Rodríguez conmovió a sus seguidores al compartir un tierno momento familiar para celebrar la vida de su hijo menor, Samuel. A través de sus redes sociales, recordó el día en que el pequeño llegó al mundo, hace ya seis años.

¿Cómo ha sido la relación de James con su hijo menor?

James ha demostrado que su papel como padre es una prioridad en su vida y aunque su carrera lo mantiene viajando constantemente entre compromisos deportivos y proyectos personales, siempre encuentra la manera de estar presente para sus hijos, especialmente para Samuel, quien crece rodeado del amor y la atención de su familia.

El pequeño es fruto de un proceso muy personal para el futbolista, pues tras su separación de Daniela Ospina, madre de su primera hija, James tomó la decisión de convertirse nuevamente en padre, esta vez por medio de un vientre en alquiler.

Y aunque el jugador nunca ha dado detalles sobre la identidad de la madre, sí ha dejado claro que Samuel ha sido una bendición en su vida y que él, junto a su mamá María del Pilar Rubio y el resto de su familia, se encargan por completo de su crianza.

¿Qué papel juega la familia de James Rodríguez en la vida de su hijo Samuel?

La familia Rodríguez Rubio ha sido un pilar fundamental en la vida del deportista y en la crianza de Samuel, pues la madre de James ha asumido un rol importante en el cuidado del pequeño, apoyando al jugador en sus responsabilidades como padre, especialmente durante las temporadas en que él debe viajar o concentrarse en los entrenamientos.

“Un día que cambió mi vida para siempre”, escribió James al recordar el nacimiento de su hijo. /AFP: TIMOTHY A. CLARY

A diferencia de su hermana mayor, Salomé, quien creció bajo el ojo público junto a su madre Daniela Ospina, Samuel ha mantenido un perfil mucho más discreto y James ha procurado que su hijo tenga una infancia tranquila y lejos de los reflectores.

¿Cómo fue la reacción del público ante su publicación?

La publicación del futbolista generó una ola de reacciones en redes sociales y miles de seguidores destacaron su compromiso como padre y la ternura del recuerdo que compartió.

Samuel nació por vientre en alquiler y ha crecido rodeado del amor de la familia Rodríguez Rubio. (AFP: RAUL ARBOLEDA)

Muchos coincidieron en que la imagen del bebé dormido sobre su pecho representaba uno de los momentos más reales del jugador fuera de las canchas, una forma no solo de celebrar el cumpleaños de Samuel, sino que también mostró nuevamente la importancia que le da a su rol como padre.