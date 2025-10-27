Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

A pocos días de convertirse en mamá, Paola Jara compartió un tierno momento en redes mostrando su gran pancita y su emoción por conocer a Emilia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias”
Paola Jara cuenta cómo vive los últimos días de su embarazo. (Foto Canal RCN).

Paola Jara atraviesa las últimas semanas de embarazo y, con su característico sentido del humor, compartió con sus seguidores un tierno y divertido momento en redes sociales.

En la imagen se le ve posando con su pancita ya muy grande y un gesto de sorpresa, acompañada de la frase “parece que va a explotar”, reflejando tanto la emoción como la ansiedad que suele acompañar esta etapa tan especial.

¿Cómo ha vivido Paola Jara las últimas semanas del embarazo?

A pocos días de convertirse en madre por primera vez, Paola ha descrito esta etapa como un tiempo de tranquilidad, preparación y conexión con su bebé, luego de experimentar algunas contracciones falsas las conocidas contracciones de Braxton Hicks, tanto ella como Jessi Uribe se mantienen atentos a cualquier señal de que el momento del parto está cerca.

 

En sus historias, la artista ha contado que está aprovechando los días para descansar, alimentarse bien y prepararse mentalmente para el gran día y agradeció a sus seguidores, que han acompañado este proceso paso a paso, y no han dejado de enviarle mensajes de cariño y buenos deseos.

¿Cómo se prepara Paola Jara para la llegada de Emilia?

Paola ha compartido que todo está listo para recibir a su pequeña, hace unos días mostró parte de los preparativos, revelando que su mamá la ayudó a lavar y organizar la ropita de Emilia, un gesto que conmovió a sus seguidores.

Junto a su mamá, Paola ya tiene lista la ropita y el cuarto de su bebé, decorado con tonos suaves y detalles amorosos.
Junto a su mamá, Paola ya tiene lista la ropita y el cuarto de su bebé, decorado con tonos suaves y detalles amorosos. (Foto: AFP)

Paola también ha mostrado algunos detalles del cuarto de la bebé, decorado con tonos suaves y detalles llenos de amor, reflejando la ilusión que siente por esta nueva etapa y ha enfatizado en la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones médicas y disfrutar cada momento previo al nacimiento.

¿Cuándo podría nacer la bebé de Paola Jara?

Aunque la cantante no ha revelado la fecha exacta, todo indica que el nacimiento de Emilia podría ocurrir entre finales de octubre y comienzos de noviembre, mientras tanto, Paola continúa compartiendo con sus seguidores los últimos instantes de su embarazo, siempre con una sonrisa y mucha gratitud.

Paola Jara compartió una tierna foto donde luce su avanzada pancita, acompañada del mensaje "parece que va a explotar".
Paola Jara compartió una tierna foto donde luce su avanzada pancita, acompañada del mensaje “parece que va a explotar”. (Foto Canal RCN).

Su espontaneidad y cercanía han convertido este proceso en una experiencia compartida con sus fans, quienes esperan con ansias la llegada de la pequeña.

