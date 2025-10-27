Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Björn Andrésen falleció a los 70 años
Esto se sabe del fallecimiento del actor Björn Andrésen. (Foto Freepik)

El mundo del cine despide a uno de sus rostros más recordados. El actor Björn Andrésen, quien en su momento fue considerado “el chico más guapo del mundo".

¿Qué se sabe de la muerte del actor Björn Andrésen?

La industria del cine y el entretenimiento está de luto después de confirmarse el fallecimiento del actor de origen sueco.

Björn Andrésen se despidió de este plano terrenal el sábado 25 de de octubre a los 70 años, así lo confirmó el periódico sueco Dagens Nyheter en la jornada del 27 de octubre.

Hasta el momento no se han revelado todos los detalles sobre las causas de su muerte, sin embargo, la noticia ha generado una ola de mensajes de tristeza y homenajes en redes sociales por parte de colegas, fanáticos y figuras del cine que destacaron su legado.

¿Por qué el actor Björn Andrésen fue considerado el chicho más guapo del mundo?

Björn Andrésen saltó a la fama en 1971 a los 15 años tras realizar el personaje de Taszio en la famosa película "Muerte en Venecia".

En ese entonces el directo Luchino Visconti selección a Björn Andrésen en el casting ya que buscaba un protagonista rubio y atractivo.

Precisamente, tras volverse famoso por su participación en esta película en el mundo cinematográfico empezaron a etiquetarlo y llamarlo "El chico más bello del mundo", ante este apodo, el mismo Luchino Visconti aseguró que lo había elegido por su rostro casi perfecto.

Falleció el actor y músico Björn Andrésen
Esto se sabe del fallecimiento de Björn Andrésen. (Foto AFP)

¿Cuál es la trágica historia del actor Björn Andrésen?

Sin embargo, aunque fue uno de los actores adolescentes sensación de su época, no todo fue felicidad para Björn Andrésen, quien cayó en depresión años más tarde y tuvo problemas con sustancias tóxicas.

La vida del actor estuvo marcada por la tragedia y momentos difíciles, el actor perdió a su mamá cuando pequeño y su padre lo abandonó, por lo que fue criado por su abuela, quien lo impulsó a participar en castings.

Tras vivir sus mejores años, en 1984 se casó con Susanna Román, con quien tuvo dos hijos, su hija Robine y su hijo Elvin, sin embargo, su pequeño menor falleció cuando tenía 9 meses producto del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

Esta tragedia hizo que el actor cayera en una profunda depresión y se sumergiera en el alcohol, algo que lo hizo alejarse de los escenarios por completo durante varios años.

