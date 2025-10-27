Clara Diago confiesa que no puede ver a Rafaella Chávez porque se metió en su relación: "La acabo"

Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión durante el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN.

Clara Diago revela que tuvo un enfrentamiento con Rafaella Chávez. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido fue invitada junto a otras dos aspirantes del reality para hablar sobre sus expectativas sobre la competencia, pero terminó revelando un enfrentamiento personal con Rafaella Chávez, hija de la reconocida cantante Marbelle.

¿Qué pasó entre Clara Diago y Rafaella Chávez?

Durante la conversación, la locutora Valentina Taguado le preguntó a Clara Diago a quién no le gustaría ver dentro de la casa, en el caso de ganar las votaciones.

Clara respondió sin titubeos que no quería ver a Rafaella porque tuvieron problemas en el pasado.

Según Clara, Rafaella se metió con su pareja a pesar de saber que está con Clara y que llevan una relación de varios años.

“Si me la ponen a ella en un ring de boxeo, la acabo”, expresó Clara Diago en la entrevista.

¿Qué opinan las aspirantes Tina Janna y Alexa Torrex sobre el conflicto entre Clara Diago y Rafaella Chávez?

Tina Janna y Alexa Torrex, también aspirantes del reality, intervinieron para dar su punto de vista.

Ambas coincidieron en que la culpa no es de la mujer, sino del hombre, porque es quien busca primero.

Valentina Taguado, por su parte, opinó que, sin importar el género, se debe respetar a la pareja.

Clara también confesó que continuó con su pareja a pesar de darse cuenta de la infidelidad porque no quería terminar una relación amorosa que llevaba más de cinco años.

Clara dijo que Rafaella aun sabiendo todo, siguió escribiéndole a su novio. Incluso, en palabras de Clara, les encontró audios y conversaciones donde ambos planeaban verse, pero que no lo lograron porque ella se dio cuenta a tiempo.

La confesión generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos seguidores del programa expresaron su apoyo a Clara por hablar con franqueza, mientras otros pidieron que Rafaella también tenga la oportunidad de dar su versión.

Las votaciones para elegir al segundo habitante confirmado de La casa de los famosos 2026 están abiertas hasta el domingo 2 de noviembre.

Los internautas pueden ingresar desde su celular, Tablet o computador a lacasadelosfamososcolombia.com y votar por su aspirante favorita del segundo grupo.

En este segundo grupo de aspirantes están:

Clara Diago

Tina Janna

Paola Cospi

Eli López

Alejandra Martínez

Alexa Torrex

El nombre del segundo habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmado en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN del domingo.