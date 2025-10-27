Valentina Taguado confesó que Claudia Bahamón le mintió descaradamente en el último reto de campo

La participante de MasterChef Celebrity Colombia, Valentina Taguado reveló en su cuenta de Instagram que, durante el último reto de campo en el que avanzó al Top 8, la presentadora Claudia Bahamón le mintió descaradamente.

¿Qué mentira le dijo Claudia Bahamón a Valentina Taguado durante el último reto de campo en MasterChef?

Tras ingresar al reconocido Top 8 junto a Patricia Grisales y Michelle Rouillard con un lomo de cerdo en un reto de campo en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, presentadora de 'Qué hay para dañar', acudió a sus redes sociales para contar que ese día Claudia Bahamón le dijo una mentira que, días después, descubrió que no era cierta.

Según contó la joven a sus seguidores de Instagram, Claudia le había dicho que tenía una vaca en su casa, por lo que emocionada Valentina le prometió visitarla con el fin de ir a verla.

Valentina Taguado reveló la mentira que le dijo Claudia Bahamón en el reto de campo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, al llegar a esta, preguntó por la misma y después de buscarla, descubrió que se trataba de la mascota de la empresaria que se llama Uva y es grande y manchada.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a la mentira que le dijo Claudia Bahamón a Valentina Taguado?

Algunos de sus fans, no dudaron en comentar que sin duda Valentina era muy inocente y aplaudieron de forma jocosa la mentira que le dijo la presentadora.

Otros, por su parte, aprovecharon el momento para hablar del reto de campo y manifestarle a Valentina también en medio de risas, que sus yucas, aunque no salieron en el plato, le permitieron entrar al Top 8 del reality producido por Canal RCN.

Seguidores de Valentina Taguado expresaron que la mentira de Claudia Bahamón fue única. (Foto: Canal RCN)

¿Quiénes quedaron en riesgo de eliminación tras la victoria de Valentina, Patricia y Michelle?

Aunque Alejandra Ávila usó una estrategia para impedir que el equipo verde -integrado por Valentina, Patricia y Michelle- recibiera la asesoría de los chefs, su plan no funcionó.

El grupo resultó ganador, dejándola en riesgo junto Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Ricardo Vesga y Pichingo, quienes deberán asumir un reto de salvación para poder quitarse los delantales negros.

