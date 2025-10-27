¿Quiénes son Eli López, Alejandra Martínez y Alexa Torrex, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios y expectativas por parte de miles de usuarios que esperan conocer quiénes serán los nuevos participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

El primer aspirante ya fue revelado oficialmente, marcando el inicio de la etapa de votaciones. Ahora, tu voto será clave para apoyar a tu favorita del segundo grupo de aspirantes a través del portal lacasadelosfamososcolombia.com.

El nombre de la segunda participante se dará a conocer el próximo domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m ., durante la emisión de Noticias RCN.

Entre el segundo grupo de aspirantes, te compartiremos detalles sobre: Eli López, Alejandra Martínez y Alexa Torrex.

¿Quién es Eli López, la creadora de contenido que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes que promete cautivar con su carisma, personalidad y disciplina es Elizabeth López, más conocida como Eli, quien es modelo y creadora de contenido digital, quien aspira entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Elizabeth López aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses ha demostrado a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 579 mil seguidores lo amante que es por los animales. Además, en la actualidad se encuentra soltera.

Si crees que Eli López es la candidata ideal para entrar a la competencia y cautivar con su belleza y la disciplina que demuestra en su vida, no olvides votar por ella.

¿Quién es Alejandra Martínez Soto, la deportista e influencer que aspira a entrar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las creadoras de contenido digital más reconocidas en el mundo deportivo en el país es Alejandra Martínez Soto, una de las aspirantes para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Alejandra Martínez, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Cuenta en la actualidad con más de un millón de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal, en especial al mostrar varias de sus rutinas deportivas.

Por el momento, Alejandra no se encuentra en ninguna relación sentimental. Si crees que Alejandra es la aspirante ideal para que entre a la competencia, la decisión está en tus manos al votar por ella.

¿Quién es Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido que aspira entrar a La casa de los famosos Colombia?

Con una personalidad segura, carisma y criterio, Alexa Torrex, reconocida creadora de contenido digital y cantante, reconocida por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Niña de barrio’, ‘Que es lo que hay’ y ‘Pa que’ vuelves’, es una de las aspirantes para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Alexa Torrex, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad Alexa Torrex cuenta con más de un millón de seguidores mediante sus redes sociales en las que comparte varios acontecimientos de su vida personal. Además, está en una relación sentimental en estos momentos.

Si te gusta una persona llena de creatividad, liderazgo y criterio, Alexa es la aspirante ideal para que votes por ella.