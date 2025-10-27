Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiénes son Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi hacen parte del segundo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Ellas son: Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las redes sociales al estar bajo la expectativa de conocer el nombre de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, ya se conoció el nombre del primer aspirante que hará parte de la casa más famosa del país. Por esta razón, tu voto es fundamental para que elijas a través de votaciones a tu aspirante preferida del segundo grupo de lacasadelosfamososcolombia.com.

Se conocerá el nombre de la segunda participante el próximo domingo 2 de noviembre a las 4 p.m. a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre el segundo grupo de aspirantes, te contaremos detalles sobre: Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi.

¿Quién es Clara Diago, la creadora de contenido que aspira entrar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia es Clara Diago, reconocida creadora de contenido digital, comunicadora social y periodista y amante del deporte.

Ella es Clara Diago aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Clara cuenta con más de 429 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida personal, en especial por demostrar la gran habilidad que tiene por el modelaje y la moda.

Si crees que Clara es la aspirante ideal para hacer parte de La casa de los famosos Colombia 2026, vota por ella, en especial por la lealtad que tiene.

¿Quién es Tina Janna, la modelo que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Tina Janna se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al ser una de las aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Tina Janna aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Además, es nacida en Valledupar y lleva en sus raíces la alegría que transmite con su personalidad. Así también, es abogada, creadora de contenido y modelo. En la actualidad, Tina Janna está soltera.

Si buscas una candidata con disciplina, gran intelectualidad y seguridad en su personalidad, vota por Tina Janna.

¿Quién es Paola Cospi, la modelo Fitness que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia es Paola Cospi, quien en la actualidad cuenta con más de un millón de seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que demuestra varios acontecimientos de su vida personal.

Ella es Paola Cospi aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Además, Paola lleva la seguridad en sus adentros al demostrar que consigue todo lo que quiere. Así también, lleva en alto el nombre de su ciudad natal, Medellín. En la actualidad, está soltera y es un gran referente del modelaje fitness por su estilo de vida saludable.

Si consideras que Paola Cosspi es la aspirante ideal para ingresar a la casa más famosa del país, no olvides votar por ella, en especial por la nobleza que transmite.

Recuerda votar por tu aspirante preferida a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Tu decisión será clave para conocer el nombre de la segunda participante en ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

