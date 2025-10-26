Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

La hija de Daddy Yankee sorprendió al contar la curiosa prohibición que su padre le impuso respecto al cantante puertorriqueño Don Omar.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La hija de Daddy Yankee hizo una revelación acerca de la curiosa prohibición que le tenía su padre relacionada con Don Omar. (Foto izquierda: JC Olivera/Getty Images/AFP | Foto derecha: Gustavo Caballero/Getty Images/AFP

Durante una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, la hija de Daddy Yankee causó sorpresa y revuelo al revelar la prohibición estricta que le tenía su padre relacionada con Don Omar.

¿Cuál fue la prohibición que le impuso Daddy Yankee a su hija sobre Don Omar?

Todo comenzó cuando, en uno de sus videos de skincare y maquillaje que suele hacer la hija del reguetonero, una seguidora notó que estaba escuchando de fondo la canción 'King of the Kings' de Don Omar.

Entre risas, la usuaria le comentó con emojis que estaba oyendo la música de uno de los mayores rivales de su padre.

Hija de Daddy Yankee revela la prohibición que le tenía su padre impuesta sobre Don Omar
Daddy Yankee decidió en el pasado ponerle una curiosa regla a su hija que hoy ella revela y causa revuelo. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

Ante el mensaje, Jesaaelys, hija del 'Big Boss', decidió responder directamente y sorprendió a muchos al revelar que durante años tuvo prohibido escuchar las canciones del intérprete de 'Pobre Diabla', a quien su papá no quería ni oír mencionar.

Sin embargo, la mujer aclaró que eso quedó en el pasado y que ahora puede disfrutar libremente de la música del cantante, considerado uno de los íconos del reguetón.

Su respuesta generó una ola de comentarios y revivió la recordada rivalidad entre los dos pioneros del género urbano.

¿Por qué existía rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar?

La tensión entre ambos exponentes del género urbano tiene historia. En 2016 protagonizaron la gira 'The Kingdom Tour', que terminó abruptamente en medio de acusaciones y egos enfrentados.

Daddy Yankee afirmó que su homólogo abandonó el proyecto, mientras este último aseguró haber sido víctima de manipulación dentro del tour.

El conflicto se prolongó durante años, dividiendo a los fanáticos, hasta que a finales de 2023 ambos anunciaron públicamente que habían dejado sus diferencias atrás.

Hija de Daddy Yankee revela la prohibición que le tenía su padre impuesta sobre Don Omar
Don Omar y Daddy Yankee mantuvieron una rivalidad de más de 7 años. (Foto: Gustavo Caballero/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la revelación que hizo la hija de Daddy Yankee sobre la prohibición que le hizo su padre sobre Don omar?

El comentario de la mujer rápidamente se volvió viral. Algunos seguidores criticaron a la joven por “faltarle el respeto” al legado de su padre, mientras otros la defendieron, destacando que los tiempos han cambiado y que incluso Don Omar y Daddy Yankee ya hicieron las paces.

Con su espontaneidad, la hija del intérprete de 'Gasolina' volvió a poner sobre la mesa una de las rivalidades más famosas del reguetón, pero también demostró que, al final, la música une más de lo que separa.

