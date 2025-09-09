Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee quiere llevar el fútbol de Puerto Rico al Mundial 2030 ¿De qué se trata?

Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico, un proyecto que busca impulsar al equipo hacia el Mundial 2030.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Entrevista de Daddy Yankee sobre los cambios en su vida
Entrevista de Daddy Yankee sobre los cambios en su vida. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, conocido mundialmente por ser uno de los grandes exponentes de la música urbana, sorprendió a sus fanáticos al anunciar un nuevo capítulo de su vida, el fútbol.

¿En qué consiste la alianza entre Daddy Yankee y la Federación de Fútbol de Puerto Rico?

El artista reveló que asumirá un rol clave en un ambicioso proyecto que busca impulsar el crecimiento de la selección y proyectarla a largo plazo en encuentro deportivos de alto nivel.

El convenio se extenderá hasta el año 2028 y fue anunciado oficialmente, un proyecto en el que brindará apoyo económico y generará estrategias para fomentar la práctica del fútbol en la isla, promoviendo el talento local y dando visibilidad internacional al equipo.

La primera acción de este acuerdo tendrá lugar en el mes de octubre, cuando la selección de Puerto Rico dispute un partido amistoso frente a la selección que actualmente es campeona del mundo, Argentina.

¿Por qué Daddy Yankee decidió vincularse con el fútbol de Puerto Rico?

El artista expresó que este proyecto representan un compromiso personal con su tierra natal, tras haber puesto en alto el nombre de Puerto Rico a nivel musical durante más de veinte años, ahora quiere aportar desde la esfera deportiva.

Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico hasta el 2028.
Daddy Yankee cambia la música por el fútbol: ahora impulsa el futuro de la selección de Puerto Rico con un proyecto histórico. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Y aunque el país no logró la clasificación al Mundial 2026, se diseñó un plan con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo que tendrá lugar en 2030, por lo que con la influencia mediática y apoyo financiero de Daddy Yankee, se espera fortalecer las categorías juveniles y los semilleros de deportistas que pueden llegar a este encuentro.

¿Qué significa este paso para la carrera del Daddy Yankee?

La incursión de Daddy Yankee en el deporte llega después de varios giros en su trayectoria, como anunciar su retiro de la música en 2023 y su reciente regreso a los escenarios en 2024 bajo el nombre de DY.

Daddy Yankee reafirma su compromiso con Puerto Rico, ahora desde el deporte.
Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico hasta el 2028. (Foto Jaydee Lee Serrano / AFP)

Esta nueva faceta de transformación social confirma la vigencia del “Rey del reguetón” como una figura que trasciende la industria musical y se suma a construir un legado que inspire a músicos y deportistas desde la parte social.

