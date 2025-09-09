Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras hacer baile de Shakira: así luce

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura al hacer baile de Shakira a menos de dos meses de posparto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano sorprende con baile al estilo de Shakira
Aida Victoria Merlano sorprendió con sus movimientos. (Fotos Canal RCN)

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar en video cómo tiene su figura a menos de dos meses de haber sido mamá.

¿Cuál fue el baile que hizo Aida Victoria Merlano al ritmo de Shakira?

La influenciadora Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en los últimos meses luego de haber dado a luz a su hijo Emi, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

La creadora de contenido dio a luz pasado el 29 de julio y desde entonces ha estado compartiéndoles detalles a sus seguidores sobre su experiencia como mamá y también su gran avance en recuperar su mejor estado físico y figura.

Precisamente, Aida Victoria tiene asombrados a sus seguidores con el gran avance que ha tenido en tan poco tiempo desde que dio a luz, algo que volvió a demostrar en la jornada del 9 de septiembre con un video en el que dejó ver sus movimientos de caderas al ritmo de Shakira.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura a menos de dos meses de haber dado a luz. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo luce Aida Victoria Merlano a menos de dos meses de haber dado a luz?

Aida Victoria Merlano compartió un video en sus historias de Instagram en el que se dejó ver moviendo sus caderas al ritmo de la canción "Loca" de Shakira.

En el audiovisual la influenciadora barranquillera apareció en el video luciendo un top y un jean que dejó ver sus curvas a casi 50 días de posparto.

Precisamente, Aida Victoria junto a su video bailando la canción y mostrando su gran avance físico expresó su felicidad porque de a poco va recuperando sus curvas y movimientos.

Vamos soltando las caderas de a poquito muchachas.

¿Cuál es el secreto de Aida Victoria Merlano para recuperar su figura en tiempo récord?

Los seguidores de la barranquillera se han mostrado sorprendidos con el avance que ha tenido Aida Merlano en solo dos semanas de haber dado a luz.

Ante la ola de dudas y cuestionamientos, la influenciadora les reveló a sus seguidores parte de su secreto, contando que ha estado haciendo unos ejercicios especial, usando faja posparto y teniendo una buena alimentación.

Cabe resaltar que, los médicos recomiendan no obsesionarse con el peso tras el parto. Lo ideal es permitir que el cuerpo se recupere naturalmente durante las primeras semanas.

