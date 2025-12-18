Paola Jara celebra el primer mes de vida de Emilia, su hija con Jessi Uribe, con tierna postal

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la famosa y bella cantante paisa de música popular conocida como Paola Jara celebró el primer mes de vida de su bebé Emilia, fruto del amor que se tiene con su colega, Jessi Uribe.

¿Cuál fue la foto que le tomó Paola Jara a su hija en su primer mes de vida?

Para celebrar que la niña ya lleva un mes a su lado, la artista musical publicó una tierna postal de la bebé, sin mostrar su rostro, ya que sabemos que los artistas no quieren revelarlo; en su coche y junto al arbolito de navidad de la casa. Además, la imagen tiene de fondo el paisaje del lugar con el cielo, los árboles y la piscina.

En la foto, también se puede ver la gran decoración de su arbolito, con bolas grandes de navidad de colores claros y otras figuras como mariposas; así como los regalos envueltos en papel de color café con cintas doradas y plateadas, demostrando lo mucho que se vive el espíritu navideño allí.

El detalle físico de Emilia que Paola Jara sí dejó ver en redes
Paola Jara revela tierna imagen de Emilia. (AFP/ Frazer Harrison)

Para acompañar la postal de su celebración, Paola escribió un mensaje en la historia, explicando cuánto quiere a la pequeña y lo mucho que significa para ella.

“Hace 1 mes llegaste a mi vida a cambiarme por completo, Emilia. Eres mi mejor regalo, hija. Te amo [emoji de pastel de cumpleaños” escribió la famosa colombiana.

¿Cómo llegó Emilia a la vida de la cantante Paola Jara?

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron que estaban esperando a su primera hija en común en junio de 2025, tras varios años de matrimonio. La pareja compartió con sus seguidores su emoción por la dulce espera, mostrando ecografías, videos emotivos y momentos íntimos del embarazo en redes sociales, incluso dedicándole una canción titulada “Emilia” antes del nacimiento.

Durante la etapa final de la gestación, los hijos de Jessi Uribe también expresaron su ilusión con mensajes y sorpresas para dar la bienvenida a la nueva integrante de la familia.

El nacimiento de Emilia se confirmó el 19 de noviembre de 2025, cuando Paola Jara y Jessi Uribe compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram fotografías desde el hospital celebrando la llegada de su hija.

Paola Jara revela nuevos detalles de Emilia
Paola Jara sorprende con nuevos detalles de Emilia. (Foto AFP: Romain Maurice y Freepik)
