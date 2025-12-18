La Liendra publicó una foto de su pasado con un peinado exótico y desató una ola de reacciones en redes

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra sorprendió al revelar una foto de su pasado con un particular peinado para celebrar el triunfo de Atlético Nacional.

La Liendra causa risas al mostrar su look del pasado. (Foto Canal RCN)

La Liendracompartió en sus redes sociales una fotografía de su pasado que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La Liendra causa furor al mostrar su particular peinado. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido decidió sacar a la luz la imagen luego del reciente triunfo de Atlético Nacional en la Copa Colombia, equipo del que es seguidor.

¿Por qué causó revuelo el antiguo peinado de La Liendra?

Como forma de celebración, publicó la foto en la que aparece con un peinado exótico que contrasta por completo con su estilo actual.

La imagen, que muestra una etapa temprana de su vida, se viralizó en pocos minutos.

Muchos usuarios reaccionaron con humor ante el llamativo look, mientras otros destacaron lo mucho que ha cambiado físicamente desde entonces.

“Desahóguese en esta foto”, escribió La Liendra en su publicación.

La publicación también despertó nostalgia entre quienes lo siguen desde sus inicios, recordando cómo ha evolucionado tanto en apariencia como en contenido.

¿Por qué La Liendra decidió cambiar su contenido en redes sociales?

Recordemos que La Liendra decidió cambiar el contenido que comparte en redes sociales.

Ahora el influencer se está enfocando en hacer documentales con problemáticas y temas de fondo.

Incluso, La Liendra confesó que muchas personas le han preguntado sobre el nuevo documental, La Liendra respondió que ya está pensando en el nuevo tema debido a que sus anteriores documentales han tenido un muy buen recibimiento por parte del público.

Solo su último documental acumula más de 3 millones de reproducciones en Youtube.

Por otro lado, La Liendra y su pareja Dani Duke, se preparan para recibir otra Navidad juntos.

Ayer ambos publicaron unas tiernas fotografías en las que le cuentan a su comunidad digital que tiene una particular y significativa tradición y es la de hacer ‘match’ con las pijamas, una tendencia que sigue creciendo con el pasar de los años y a las que muchas celebridades se han sumado.

La exótica historia de La Liendra no solo muestra sus cambios de peinado, sino también la pasión por el fútbol que siempre lo ha caracterizado.

Su amor por el fútbol y por su ídolo Cristiano Ronaldo, han sido bastante notorios desde que empezó su carrera.

Incluso, en una oportunidad, La Liendra hizo un viaje de muchas horas para poder estar frente a frente con Cristiano.

La Liendra celebró el título de Atlético Nacional con una exótica fotografía. (Foto Canal RCN)
