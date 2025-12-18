Yeferson Cossio sorprende con radical cambio de look y hace confesión sobre su físico

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores en la jornada del 18 de diciembre con su nuevo estilo.

¿Cuál es el nuevo look de Yeferson Cossio?

El influenciador paisa sorprendió a sus seguidores al mostrarles el nuevo estilo que decidió hacerse para este cierre del año.

Yeferson Cossio les mostró a sus seguidores que tras varias semanas dejándose crecer la barba decidió afeitársela por completo.

El antioqueño aseguró que había intentado decantarse por un nuevo estilo con barba, pero que no logró adaptarse a este.

No maric*, yo toda la vida me veo mejor sin barba.

Yeferson Cossio se mostró con su nuevo estilo. (Foto Canal RCN)

¿Qué confesión hizo Yeferson Cossio sobre su físico?

El creador de contenido les confesó a sus seguidores que otra de las razones por las que había decidido quitarse la barba era porque sentía que con ese estilo se veía gordo.

Yeferson Cossio aseguró que al verse al espejo sentía que se veía 'cachetón' con barba y por eso decidió afeitársale por completo.

Con barba casi ni se me nota la cara perfilada, me veo como cachetoncito.

El creador de contenido en el video se muestra sorprendido al verse de nuevo sin barba y expresa su tranquilidad por volver a verse así, dejando claro que su estilo sin duda alguna es sin barba.

No la chimba, sin barba, sin barba.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio?

En los últimos días el influenciador fue tendencia aparte de su cambio de look por un accidente que sufrió su mamá.

El creador de contenido se mostró bastante afectado al revelar que vivió uno de los mayores sustos de su vida cuando lo llamó un agente de tránsito a avisarle que su progenitora se había accidentado.

Al parecer, un micro sueño que tuvo la pareja de la mamá del influenciador fue el causante del choque y volcamiento, sin embargo, la mamá de los creadores de contenido solo tuvo unas pequeñas lesiones y marcas en su cuerpo.