Yina Calderón lanzó pulla tras el junte de Emiro y La Toxi: "ella es la que elige"

Yina Calderón no dudó en dar su opinión sin filtro y hasta advirtió a La Toxi sobre las posibles intenciones de Emiro Navarro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón, La Toxi y Emiro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre el encuentro de La Toxi y Emiro. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yina Calderón causó revuelo en las redes sociales tras referirse al reciente encuentro que se dio entre Emiro Navarro y Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña.

En medio de la trasmisión en vivo de su programa 'Escándalo TV', la polémica creadora de contenido no dudó en dar su opinión sin filtro sobre lo que fue este junte que se dio el pasado miércoles 17 de diciembre en Medellín, ciudad en la que se encuentra radicado Navarro desde hace un par de meses.

Aunque la empresaria de fajas no le retiró su amistad a La Toxi, sí le envió un contundente mensaje en el que expresó su desacuerdo con el encuentro, incluso, no dejó pasar la oportunidad para lanzarle una pulla a quien considera su amiga.

"El único mensaje que tengo para enviarle a La Toxi es que ojalá Emiro no la esté llamando ahorita porque esté un poquito...", dijo Calderón haciendo una seña con su mano para manifestar que el influencer no está "igual de sonadito que antes", pues a su parecer, todo se va acabando.

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es bastante difícil mantenerse en este medio, por lo que insinuó que no sería extraño que, en caso de que Emiro vuelva a captar atención en redes sociales, hasta puede que se olvide de su amiga, es decir de La Toxi.

Y pese a que evidentemente esta situación no fue de su agrado, Yina no dudó en reiterarle su cariño a la cantante de 'Macta Llega'.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón rompió el silencio sobre el junte de Emiro y La Toxi. Foto | Canal RCN.

"Ella elige con quien quiere estar, ella sabe que yo la quiero mucho y mi amistad con ella es real", señaló para demostrar que sigue ahí presente.

El comentado encuentro entre los dos finalistas de la tercera temporada, ha dado mucho de qué hablar entre los internautas, especialmente porque desde hace un par de meses ambos no se reunían personalmente.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina opinó sin filtros sobre el encuentro de Emiro y La Toxi. Foto | Canal RCN.
