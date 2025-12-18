Los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante se han apoderado de las tendencias en el último tiempo por todos los rumores que se generaron por su supuesta separación.

Salomón Bustamante fue al concierto de Beéle sin Laura de León

El recordado presentador de Muy Buenos Días y la protagonistas de Rojo Carmesí de un momento para otro dejaron de compartir contenido juntos y hasta se dejaron de seguir en sus redes sociales.

Este repentino distanciamiento virtual y en eventos públicos hizo que los rumores de su supuesta separación tomaran fuerza, sumado a las declaraciones de ambos ante las preguntas insistentes de sus fans.

Sin embargo, la pareja parece que no se separó sino que decidieron alejar por completo su relación del mundo digital, según unas recientes declaraciones del presentador.

En medio de todo este revuelo, Salomón sorprendió a sus seguidores al mostrarse asistiendo al concierto de Beéle del pasado 17 de diciembre en compañía de una de las mujeres más importantes en su vida.

Salomón Bustamante asistió a concierto de Beéle. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Con qué mujer fue Salomón Bustamante al concierto de Beéle?

Salomón Bustamante compartió primero en sus historias que iba para el concierto de Beéle, uno de sus artistas favoritos, y que iba en compañía de una mujer con la que estaba siendo infiel.

Yo estoy siendo infiel con esta señora que llegó de España a acompañarme el día de hoy.

La mujer que acompañaba a Salomón Bustamante no era una nueva pareja, sino su mamá, con quien decidió asistir al concierto para disfrutar juntos de la presentación del artista urbano. El propio actor bromeó al respecto haciendo alusión a todo lo que se ha hablado de su vida sentimental.



El presentador se dejó ver disfrutando de todo el show que Beéle ofreció en el Movistar Arena de Bogotá antes más 14 mil personas, al final mostró la emotiva reacción de su mamá, quien aseguró no le gustaban las cámaras.

Súper bien, a mi mamá no le gustan mucho las cámaras, pero hay que decir que tronco de artista.

Aunque hasta el momento ni Salomón ni Laura de León se han pronunciado sobre su situación sentimental, muchos de sus seguidores tienen dudas al respecto de por qué no se dejan ver juntos desde hace varios meses.