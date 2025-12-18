Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante estuvo en concierto de Beéle sin Laura de León, ¿qué mujer lo acompañó?

El presentador Salomón Rondón asistió al concierto de Beéle junto a especial mujer en su vida y dejó curiosos mensajes: "Siendo infiel".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Salomón Bustamante mostró con quién fue al concierto de Beéle
Salomón Bustamante mostró su paso por el concierto de Beéle. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante se han apoderado de las tendencias en el último tiempo por todos los rumores que se generaron por su supuesta separación.

Artículos relacionados

Salomón Bustamante fue al concierto de Beéle sin Laura de León

El recordado presentador de Muy Buenos Días y la protagonistas de Rojo Carmesí de un momento para otro dejaron de compartir contenido juntos y hasta se dejaron de seguir en sus redes sociales.

Este repentino distanciamiento virtual y en eventos públicos hizo que los rumores de su supuesta separación tomaran fuerza, sumado a las declaraciones de ambos ante las preguntas insistentes de sus fans.

Sin embargo, la pareja parece que no se separó sino que decidieron alejar por completo su relación del mundo digital, según unas recientes declaraciones del presentador.

En medio de todo este revuelo, Salomón sorprendió a sus seguidores al mostrarse asistiendo al concierto de Beéle del pasado 17 de diciembre en compañía de una de las mujeres más importantes en su vida.

Salomón Bustamante en concierto de Beéle
Salomón Bustamante asistió a concierto de Beéle. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Con qué mujer fue Salomón Bustamante al concierto de Beéle?

Salomón Bustamante compartió primero en sus historias que iba para el concierto de Beéle, uno de sus artistas favoritos, y que iba en compañía de una mujer con la que estaba siendo infiel.

Yo estoy siendo infiel con esta señora que llegó de España a acompañarme el día de hoy.

La mujer que acompañaba a Salomón Bustamante no era una nueva pareja, sino su mamá, con quien decidió asistir al concierto para disfrutar juntos de la presentación del artista urbano. El propio actor bromeó al respecto haciendo alusión a todo lo que se ha hablado de su vida sentimental.


El presentador se dejó ver disfrutando de todo el show que Beéle ofreció en el Movistar Arena de Bogotá antes más 14 mil personas, al final mostró la emotiva reacción de su mamá, quien aseguró no le gustaban las cámaras.

Súper bien, a mi mamá no le gustan mucho las cámaras, pero hay que decir que tronco de artista.

Aunque hasta el momento ni Salomón ni Laura de León se han pronunciado sobre su situación sentimental, muchos de sus seguidores tienen dudas al respecto de por qué no se dejan ver juntos desde hace varios meses.

 

 

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra dice que le pidieron borrar su documental de Armero en YouTube La Liendra

La Liendra sorprendió al revelar el éxito de sus últimos proyectos: "Les tocó vernos brillar"

La Liendra reveló que su nueva etapa como productor independiente le dio propósito, orgullo personal y una conexión distinta con su audiencia.

Daniela Ospina salió en defensa de David Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina estalló y defendió a David Ospina de críticas tras final de Nacional vs. Medellín

Daniela Ospina reaccionó a críticas y malos comentarios en contra de David Ospina tras final de Nacional vs. Medellín: "Te retiran".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Lo más superlike

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia y tiene una trayectoria actoral en Canal RCN

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?