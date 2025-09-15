Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

La rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar en sus mejores años artísticos fue algo que marcó a sus seguidores, sin embargo, aunque parecía cosa del pasado, el recordado "Big Boss" retó al "King of Kings" a un enfrentamiento de boxeo.

¿Cuál fue el mensaje que Daddy Yankee a Don Omar en entrevista?

Daddy Yankee, quien ahora canta música cristiana, de a poco ha ido regresando a los medios de comunicación dio una reciente entrevista en el que dejó una pulla y propuesta a Don Omar.

El cantante al ser indagado por sus pasiones fuera de la música, llegaron al tema del boxeo, algo que el puertorriqueño practica desde hace varios años.

En medio de esta pregunta, el cantante Daddy Yankee aseguró que le gustaría enfrentarse con Don Omar en un ring de boxeo.

Me encantaría algún día ponerme los guantes con Don Omar.

Daddy Yankee retó a Don Omar a enfrentarse en un ring de boxeo. / (Foto de AFP)

¿Por qué Daddy Yakee retó a Don Omar a enfrentarse en boxeo?

Daddy Yankee aseguró en dicha entrevista que quería enfrentarse con su excolega del reguetón en un ring de boxeo para darle un gran espectáculo a las personas.

Sería algo bien entretenido para todo el mundo y para mí.

Precisamente, el reguetonero aprovechó para invitar de manera directa a Don Omar a que se enfrentaran en boxeo, eso sí, le lanzó una pulla sobre su estado físico.

Don Omar si algún día quieres treparte al ring conmigo y guantear no tengo problema. Sé que estás entrenando, te ves mucho peor que yo, pero voy a darte la oportunidad.

¿Daddy Yankee y Don Omar son enemigos?

Durante muchos años ambos artistas fueron considerados los “reyes” del reguetón, esto porque eran los artistas más escuchados del género urbano.

Al parecer, esa competencia artística terminó convirtiéndose en algo personal y ambos empezaron a mostrar diferencias entre ellos, algo que no pasaba con otros colegas como Tego Calderón, Wisin y Yandel, entre otros.

La tensión se hizo más evidente con la gira conjunta “The Kingdom Tour” en 2015, que se promocionaba como una especie de batalla en vivo entre los dos, pero terminó en polémicas: Don Omar abandonó la gira antes de lo previsto y hubo declaraciones cruzadas sobre incumplimientos y diferencias.

No obstante, Don Omar en entrevistas recientes ha mostrado un tono más reflexivo, admitiendo que parte de esa enemistad fue alimentada por terceros y que ya no guarda rencor.