Andrea Valdiri sufrió accidente y se lesionó una de sus manos: todo quedó en video

Andrea Valdiri preocupó a sus seguidores en las últimas horas luego de revelarles que había sufrido un accidente en la mañana del 15 de septiembre.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri y qué le pasó?

Andrea Valdiri compartió un video en sus historias de Instagram en donde mostraba que se encontraba de trasteo cuando sufrió un inesperado accidente.

La influenciadora se encontraba grabando una especie de video blog cuando unos trabajadores se encontraban moviendo una nevera con una carretilla y al pasar por la entrada golpearon sin culpa un aviso que había allí el cual le cayó encima a la influenciadora.

De la nada me pasó un accidente. Me cayó ese letrero y me jodí la mano,.

Andrea mostró que se hizo una gran herid* en una de sus manos luego que el letrero le cayera encima, sin embargo, se mostraba era sorprendida de cómo era posible que le hubiese pasado eso.

¿Cómo me va a caer un letrero en la mano? Ahora sí me la jodí.

Andrea Valdiri sufrió accidente y se lesionó una de sus manos. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras lastimarse una de sus manos?

Andrea Valdiri mostró en otras de sus historias que tuvo que ser trasladada de urgencias a una clínica para que le revisaran la herid* que se le había hecho en unas de sus manos.

La influenciadora expresó su tranquilidad porque ese aviso no le lastimara su rostro y cabeza, aunque no ocultó su preocupación por su mano.

Menos mal me cayó en la mano y no en la cabeza. Me duele de verdad, yo no sé pero, espero no sea nada grave

La influenciadora dejó ver parte de la valoración de los médicos, quienes revisaron la herid* y le tuvieron que aplicar algunos medicamentos para la hinchazón y dolor.

¿Andrea Valdiri cancelará su enfrentamiento de boxeo con Yina Calderón?

Andrea Valdiri aseguró que lo primero que pensó luego que ese letrero le cayera encima y lastimara una de sus manos fue en su enfrentamiento con Yina Calderón.

Lo primero que pensé fue en la pelea.

La influenciadora barranquillera aseguró que no tenía certeza de si podría o no seguir con sus entrenamientos de boxeo luego de esta lesión en una de sus manos.

Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado si esta lesión en su mano la obligaría a cancelar su enfrentamiento con Yina Calderón el próximo 18 de octubre en Bogotá.