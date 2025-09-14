Así lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa ¡Irreconocible!

El nombre de Isabella Ladera ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas, precisamente, recientemente salieron a la luz unas imágenes suyas de cómo lucía años atrás y el cambio físico sorprende.

¿Cómo lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa?

La influenciadora venezolana ha sido tema de conversación en los últimos días por su pasada relación con Beéle. En medio de este tema polémico, se han viralizado unas imágenes suyas de cuando tenía 18 años.

Las fotografías, que rápidamente han llamado la atención de sus seguidores, muestran a la creadora de contenido con una apariencia más natural, sin retoques físicos ni el estilo con el que actualmente se ha hecho reconocida.

¿Qué reacciones han dejado las fotos de Isabella Laderas antes de ser famosa?

Como era de esperarse las imágenes de Isabella se han empezado a viralizar en redes y como era de esperarse múltiples internautas han reaccionado, quienes han señalado que el cambio físico es evidente, mientras otros destacaron que siempre ha tenido una belleza única.

Comentarios como "Siempre ha sido bonita", "Se veía súper diferente" o "¿Qué retoques se ha hecho?" han sido frecuentes entre los internautas.

Asimismo, las imágenes del pasado de Isabella Ladera han despertado gran curiosidad y conversación en las plataformas digitales sobre qué procedimientos físicos se ha realizado desde que se volvió una reconocida creadora de contenido.

Isabella Ladera es tendencia por fotos suyas del pasado. (Giorgio Viera)

¿Qué retoques físicos se ha hecho la influenciadora Isabella Ladera?

Las fotos que han salido a la luz de Isabella Ladera han generado debate entre los internautas sobre qué procedimientos físicos se ha hecho.

Para algunos, la modelo venezolana se habría perfilado el rostro con procedimientos como bichectomía, ya que antes se le veía le rostro más redondo.

La influenciadora venezolana ha revelado en múltiples entrevistas que tiene solo dos procedimientos físicos, unas prótesis y a un procedimiento de labios con ácido hialurónico.