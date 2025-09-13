Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre Raúl, Carolina, Nicolás, Valeria y Pichingo para decir quién le dirá adiós a MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valeria Aguilar, Pichingo
La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Se acerca un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, 10 años, así que pronto se conocerá al décimo participante que le dirá adiós a la competencia de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Quiénes corren riesgo en la décima eliminación de MasterChef Celebrity?

Para esta ocasión, cinco celebridades corren el riesgo de eliminación y son: Carolina Sabino, Pichingo, Nicolás Montero, Valeria Aguilar o Raúl Ocampo.

Tras una salvación, en la que Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila subieron al balcón, los anteriores cinco participantes se tendrán que enfrentar para mantener su puesto en el juego culinario, mucho más cuando cada vez más se acerca el anhelado top 10 de la temporada.

MasterChef Celebrity 2025
Se acerca el top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En efecto, son muchas las expectativas de lo que podría pasar en la décima eliminación de MasterChef Celebrity. Cada participante tiene sus fortalezas y debilidades, razón por la que se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que diera una predicción en torno a quién sería la celebridad que se iría de la cocina más importante del mundo.

Artículos relacionados

 

¿Quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

De acuerdo con la IA, si tuviese que jugársela para decir quién se iría de MasterChef Celebrity, esa persona sería el comediante Diego Alexander Gómez Aristizábal, popularmente conocido como Pichingo.

Uno de los motivos por los que Pichingo podría convertirse en el décimo eliminado de MasterChef sería porque es el más irregular del grupo: en algunos retos brilla, pero en otros falla en detalles básicos que los jurados no perdonan en una eliminación, según la herramienta tecnológica.

Pichingo
Pichingo podría ser el eliminado de MasterChef, según la IA | Foto del Canal RCN.

De igual forma, la IA justifica que el cómico participante tiene un estilo "relajado", el cual tiende a ser más efectivo en los retos grupales o creativos, pero en un reto de eliminación (donde se exige técnica, orden y perfección) esa espontaneidad suele convertirse en errores graves.

Artículos relacionados

Adicionalmente, en comparación con participantes como Raúl Ocampo y Nicolás Montero, es el que tendría más riesgo de salir de la producción del Canal RCN. Además, el fuerte de Carolina y Valeria es el emplatado.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra y Violeta se salvan de la eliminación de MasterChef Celebrity: así reaccionó Taguado

Aunque Valentina Taguado le puso delantal negro a Alejandra Ávila, la actriz se salvó junto a Violeta Bergonzi en MasterChef.

Raúl Ocampo, Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef: "Absurdo"

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se resignaron en plena salvación, así que aceptaron que corren el riesgo de irse de MasterChef.

Claudia Bahamón, Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da contundente aviso por ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef: "Lástima"

Claudia Bahamón dio a entender las consecuencias que traerían la falta de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Soplete Viral

Video viral: presentadora mexicana provoca accidente con fuego en pleno programa en vivo

La situación se salió de control en el programa de TV mexicano cuando preparaban una receta en vivo.

Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes Jennifer López

Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente? Anahí

Anahí exintengrante de Rebelde, comovió a sus fans con un emotivo reencuentro

Hilary Duff tiene cuatro hijos y está casada con el cantante y produtor musical, Matthew Koma. Foto: AFP / Emma McIntyre Hilary Duff

Se confirma el regreso de Hilary Duff a la música, ¿cuándo saldrá su nuevo álbum?

El estudio se realizó a partir de la extracción de una roca de Marte por parte del rover Perseverance. Foto: AFP / Jack Guez Ciencia

La NASA hizo un nuevo y sorprendente hallazgo sobre posibles señales de vida en Marte