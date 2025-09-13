La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Se acerca un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, 10 años, así que pronto se conocerá al décimo participante que le dirá adiós a la competencia de cocina del Canal RCN.

¿Quiénes corren riesgo en la décima eliminación de MasterChef Celebrity?

Para esta ocasión, cinco celebridades corren el riesgo de eliminación y son: Carolina Sabino, Pichingo, Nicolás Montero, Valeria Aguilar o Raúl Ocampo.

Tras una salvación, en la que Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila subieron al balcón, los anteriores cinco participantes se tendrán que enfrentar para mantener su puesto en el juego culinario, mucho más cuando cada vez más se acerca el anhelado top 10 de la temporada.

Se acerca el top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En efecto, son muchas las expectativas de lo que podría pasar en la décima eliminación de MasterChef Celebrity. Cada participante tiene sus fortalezas y debilidades, razón por la que se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que diera una predicción en torno a quién sería la celebridad que se iría de la cocina más importante del mundo.

¿Quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

De acuerdo con la IA, si tuviese que jugársela para decir quién se iría de MasterChef Celebrity, esa persona sería el comediante Diego Alexander Gómez Aristizábal, popularmente conocido como Pichingo.

Uno de los motivos por los que Pichingo podría convertirse en el décimo eliminado de MasterChef sería porque es el más irregular del grupo: en algunos retos brilla, pero en otros falla en detalles básicos que los jurados no perdonan en una eliminación, según la herramienta tecnológica.

Pichingo podría ser el eliminado de MasterChef, según la IA | Foto del Canal RCN.

De igual forma, la IA justifica que el cómico participante tiene un estilo "relajado", el cual tiende a ser más efectivo en los retos grupales o creativos, pero en un reto de eliminación (donde se exige técnica, orden y perfección) esa espontaneidad suele convertirse en errores graves.

Adicionalmente, en comparación con participantes como Raúl Ocampo y Nicolás Montero, es el que tendría más riesgo de salir de la producción del Canal RCN. Además, el fuerte de Carolina y Valeria es el emplatado.

