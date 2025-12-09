Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef: "Absurdo"

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se resignaron en plena salvación, así que aceptaron que corren el riesgo de irse de MasterChef.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Raúl Ocampo, Valeria Aguilar
Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Antes de la eliminación, se llevó a cambo un nuevo reto de salvación en MasterChef Celebrity, 10 años. Aquellos con delantal negro compitieron, pero dos participantes se resignaron luego de que supieron lo que debían cocinar.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo arrancaron el reto con toda la energía, pero tan pronto supieron que debían hacer una preparación con seis recetas de café, se dieron por vencidos.

Artículos relacionados

¿Por qué Valeria Aguilar y Raúl Ocampo se resignaron a la salvación de MasterChef Celebrity?

Resulta que las celebridades jugaron a hallar personajes de Tostao sobre una pancarta, lo sorpresivo fue que según la cantidad encontrada ese era el número de recetas de café que les correspondía hacer.

Entonces, Valeria y Raúl estaban contentos por hallar seis personajes, pero luego quedaron sin ánimo porque debían hacer un postre al plato con todo esto. Entonces, se entregaron a la eliminación.

Aunque tenían la posibilidad de intentarlo, la dupla se resignó y no se animó para hacer sus preparaciones, ya que confesaron que no conocían varias de estas.

Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Claudia Bahamón
Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se resignaron antes de tiempo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Raúl Ocampo se entregó a la eliminación de MasterChef Celebrity?

En plena despensa, Raúl Ocampo saludó a varios de sus compañeros, entre ellos Nicolás Montero, y aseguró que se veían en el reto de eliminación.

"Ya todo es tan absurdo que me les enloquecí, amigos", confesó Raúl Ocampo.

En la misma corriente de ideas, el actor aceptó que no podía salir sin preparar nada, pero fue consciente de que no iba a lograrlo porque no sabe hacer brownie, helado, entre otros.

"No quiero que crean que no me importa; a mí me importa mucho, pero no sé hacerlo", agregó el artista.

Raúl Ocampo
Raúl Ocampo justificó que no sabía hacer varias preparaciones | Foto del Canal RCN.

En conclusión, Ocampo señaló que no veía ninguna alternativa para ganar el reto de salvación con café porque no tiene un "norte" junto a Valeria Aguilar.

Artículos relacionados

Por su parte, Violeta Bergonzi intervino y dijo en entrevista con la producción del Canal RCN que la pareja lo podía lograr si se concentraba, pero, en realidad, la resignación fue la única opción que vieron.

Puedes disfrutar los capítulos completos de MasterChef Celebrity a través de la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra y Violeta se salvan de la eliminación de MasterChef Celebrity: así reaccionó Taguado

Aunque Valentina Taguado le puso delantal negro a Alejandra Ávila, la actriz se salvó junto a Violeta Bergonzi en MasterChef.

Claudia Bahamón, Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da contundente aviso por ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef: "Lástima"

Claudia Bahamón dio a entender las consecuencias que traerían la falta de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se defendió y tildó de "reina" a Alejandra Ávila en MasterChef, ¿por qué?

Alejandra Ávila contó cómo se sintió y Valentina Taguado se mantuvo en su postura contra la actriz en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Yina Calderón tiene escolta Yina Calderón

Yina Calderón reveló que ahora tiene escolta, ¿cuál es la razón?

La empresaria Yina Calderón se sinceró con sus miles de seguidores y contó que ahora tiene escolta.

Karol G en el Vaticano Karol G

Filtran video de los ensayos de Karol G para su presentación en el Vaticano

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad