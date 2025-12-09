Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef: "Absurdo"

Antes de la eliminación, se llevó a cambo un nuevo reto de salvación en MasterChef Celebrity, 10 años. Aquellos con delantal negro compitieron, pero dos participantes se resignaron luego de que supieron lo que debían cocinar.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo arrancaron el reto con toda la energía, pero tan pronto supieron que debían hacer una preparación con seis recetas de café, se dieron por vencidos.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Por qué Valeria Aguilar y Raúl Ocampo se resignaron a la salvación de MasterChef Celebrity?

Resulta que las celebridades jugaron a hallar personajes de Tostao sobre una pancarta, lo sorpresivo fue que según la cantidad encontrada ese era el número de recetas de café que les correspondía hacer.

Entonces, Valeria y Raúl estaban contentos por hallar seis personajes, pero luego quedaron sin ánimo porque debían hacer un postre al plato con todo esto. Entonces, se entregaron a la eliminación.

Aunque tenían la posibilidad de intentarlo, la dupla se resignó y no se animó para hacer sus preparaciones, ya que confesaron que no conocían varias de estas.

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se resignaron antes de tiempo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

¿Por qué Raúl Ocampo se entregó a la eliminación de MasterChef Celebrity?

En plena despensa, Raúl Ocampo saludó a varios de sus compañeros, entre ellos Nicolás Montero, y aseguró que se veían en el reto de eliminación.

"Ya todo es tan absurdo que me les enloquecí, amigos", confesó Raúl Ocampo.

En la misma corriente de ideas, el actor aceptó que no podía salir sin preparar nada, pero fue consciente de que no iba a lograrlo porque no sabe hacer brownie, helado, entre otros.

"No quiero que crean que no me importa; a mí me importa mucho, pero no sé hacerlo", agregó el artista.

Raúl Ocampo justificó que no sabía hacer varias preparaciones | Foto del Canal RCN.

En conclusión, Ocampo señaló que no veía ninguna alternativa para ganar el reto de salvación con café porque no tiene un "norte" junto a Valeria Aguilar.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado se defendió y tildó de "reina" a Alejandra Ávila en MasterChef, ¿por qué?

Por su parte, Violeta Bergonzi intervino y dijo en entrevista con la producción del Canal RCN que la pareja lo podía lograr si se concentraba, pero, en realidad, la resignación fue la única opción que vieron.

Puedes disfrutar los capítulos completos de MasterChef Celebrity a través de la app del Canal RCN. Clic aquí.