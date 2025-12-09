Valentina Taguado se defendió y tildó de "reina" a Alejandra Ávila en MasterChef, ¿por qué?

Tras un capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, en el que Valentina Taguado intercambió su delantal negro con Alejandra Ávila, se volvieron a abrir las puertas de la cocina más importante del mundo en el Canal RCN.

En este nuevo capítulo, los participantes en riesgo de eliminación, incluida Alejandra, se enfrentaron para salvarse. Entonces, como antes Taguado demostró que su interés es que Alejandra pierda, las reacciones se hicieron presentes.

¿Cómo se sintió Alejandra al recibir el delantal negro de Valentina en MasterChef?

Alejandra Ávila fue la primera en hablar y aunque aceptó que le había molestado la decisión de Valentina, luego comprendió que se trata de un juego.

"Primero me dolió, después entendí que es parte del juego", aseguró la actriz.

En este reto, volvió la juez Belén Alonso, así que Alejandra la contextualizó sobre por qué le pusieron delantal negro, pese a que había ganado en el reto de campo con su equipo de color rosado.

Alejandra Ávila se mostró calmada | Foto del Canal RCN.

Luego, vino la intervención de Valentina Taguado, quien se defendió y catalogó a Alejandra como una "reina".

¿Cómo se defendió Valentina Taguado por usar su ventaja en MasterChef Celebrity?

Desde el punto de vista de Taguado, la esencia de la competencia es irse en contra de los mejores, de modo que aceptó que Alejandra es de las más sobresalientes de la temporada.

"Siento que, en algún punto, ya empieza la competencia... Es como, no sé, el ajedrez, pues tú tiras a hacer jaque, o sea, tú tiras a la reina y si yo quiero ganar, por más de que ella personalmente me cae muy bien, es mi competencia directa aquí", confesó la locutora.

Valentina Taguado dijo que Alejandra Ávila es su competencia directa | Foto del Canal RCN.

Después, en diálogo con la producción de MasterChef, Valentina Taguado añadió que tiene que tumbar a la reina en el ajedrez y no a un peón.

¿Alejandra Ávila y Valentina Taguado ahora son rivales?

Por su parte, Alejandra Ávila indicó que tiene que hacer las cosas bien, pues ella no se va a dejar sacar del formato de cocina. La actriz expresó que le dio rabia, pero lo entendió; además, agregó que si tiene la posibilidad de desquitarse lo hará.

En resumen, nació lo que sería una competencia directa entre Alejandra Ávila y Valentina Taguado.