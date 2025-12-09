Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado se defendió y tildó de "reina" a Alejandra Ávila en MasterChef, ¿por qué?

Alejandra Ávila contó cómo se sintió y Valentina Taguado se mantuvo en su postura contra la actriz en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Alejandra Ávila
Valentina Taguado se defendió y tildó de "reina" a Alejandra Ávila en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Tras un capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, en el que Valentina Taguado intercambió su delantal negro con Alejandra Ávila, se volvieron a abrir las puertas de la cocina más importante del mundo en el Canal RCN.

En este nuevo capítulo, los participantes en riesgo de eliminación, incluida Alejandra, se enfrentaron para salvarse. Entonces, como antes Taguado demostró que su interés es que Alejandra pierda, las reacciones se hicieron presentes.

Artículos relacionados

¿Cómo se sintió Alejandra al recibir el delantal negro de Valentina en MasterChef?

Alejandra Ávila fue la primera en hablar y aunque aceptó que le había molestado la decisión de Valentina, luego comprendió que se trata de un juego.

"Primero me dolió, después entendí que es parte del juego", aseguró la actriz.

En este reto, volvió la juez Belén Alonso, así que Alejandra la contextualizó sobre por qué le pusieron delantal negro, pese a que había ganado en el reto de campo con su equipo de color rosado.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila se mostró calmada | Foto del Canal RCN.

Luego, vino la intervención de Valentina Taguado, quien se defendió y catalogó a Alejandra como una "reina".

¿Cómo se defendió Valentina Taguado por usar su ventaja en MasterChef Celebrity?

Desde el punto de vista de Taguado, la esencia de la competencia es irse en contra de los mejores, de modo que aceptó que Alejandra es de las más sobresalientes de la temporada.

Artículos relacionados

"Siento que, en algún punto, ya empieza la competencia... Es como, no sé, el ajedrez, pues tú tiras a hacer jaque, o sea, tú tiras a la reina y si yo quiero ganar, por más de que ella personalmente me cae muy bien, es mi competencia directa aquí", confesó la locutora.

Valentina Taguado
Valentina Taguado dijo que Alejandra Ávila es su competencia directa | Foto del Canal RCN.

Después, en diálogo con la producción de MasterChef, Valentina Taguado añadió que tiene que tumbar a la reina en el ajedrez y no a un peón.

¿Alejandra Ávila y Valentina Taguado ahora son rivales?

Por su parte, Alejandra Ávila indicó que tiene que hacer las cosas bien, pues ella no se va a dejar sacar del formato de cocina. La actriz expresó que le dio rabia, pero lo entendió; además, agregó que si tiene la posibilidad de desquitarse lo hará.

Artículos relacionados

En resumen, nació lo que sería una competencia directa entre Alejandra Ávila y Valentina Taguado. No te pierdas ningún capítulo de MasterChef en el app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Claudia Bahamón, Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da contundente aviso por ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef: "Lástima"

Claudia Bahamón dio a entender las consecuencias que traerían la falta de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Llega la edición 77 de los Premios Emmy 2025 Premios Emmy

Premios Emmy 2025: lista completa de nominados, fecha, hora y transmisión en vivo

La edición 77 de los Premios Emmy 2025 reúne a lo mejor de la televisión mundial con una amplia lista de nominados destacados.

Patty Grisales, Valentina Taguado, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

A Patty Grisales no le importó y dejó ver si es team Valentina o Alejandra en MasterChef Celebrity

Patty Grisales comentó lo que piensa tras Valentina Taguado poner en riesgo a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Filtran video de los ensayos de Karol G para su presentación en el Vaticano

Así fue el ensayo de la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá"

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad