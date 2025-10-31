Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Te dejamos las precauciones que debes tener con los niños este 31 de octubre y festejar sin preocupaciones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Recomendaciones para Halloween
Tips para celebrar Halloween/Freepik

Halloween se ha convertido en una de las fechas más esperadas por los niños debido a lo que esta festividad trae de poder disfrazarse de sus personajes o gusto favoritos.

¿Qué precauciones se debe seguir este Halloween?

Para poder disfrutar al máximo de esta noche mágica en familia es importante seguir algunas recomendaciones para no terminar en tragedia.

Disfrutar de Halloween responsablemente

Elige un disfraz cómodo: Si bien algunos personajes son difíciles de recrear es importante saber que debes disfrazar a tu pequeño con trajes que no generen lesiones y que no impida su movilidad. Procura que tengan buena visibilidad y evita cordones, en especial alrededor del cuello.

Seguridad: haz los recorrido para pedir dulces por lugares conocidos y con la autoridad presente. Sal estrictamente con lo necesario y guarda muy bien tus pertenencias.

Nunca pierdas de visión a tus pequeños, trata de que nunca se suelten de ti, pero por si acaso eso pasa tenles una escarapela marcada con número de celulares y datos personales.

De igual manera, el Bienestar Familiar también ofrece otros consejos a tener en cuenta en esta fecha.

  • Celebrar con cuidado, desde el respeto y reconocer las emociones de los niños.
  • Pensar antes de actuar y no participar en reto virales o juego en línea que pongan en peligro a los niños.
  • Fortalecer los vínculos y la seguridad de la comunidad.
  • Tener cuidado con las cosas que puedan llegar en redes sociales.
  • Cuidar la vida propia y la de los demás como mayor prioridad.

¿Cómo controlarle los dulces a los niños?

Luego de los recorridos los niños terminan con un gran números de dulces en su canasta, por lo que, es importante tener un equilibrio con estos.

Consejos para disfrutar Halloween

Es importante señalar que, hay que revisar los dulces antes de que los pequeños los consuman, descartando los que estén mal envueltos, vencidos o con olores raros.

Además, de llevar un control responsable de su consumo para que sea progresivo y medido, y así evitar que se enfermen por exceso de azúcar, pues esto puede provocar caries, cambios de humor, insomnio o molestias digestivas.

