Paola Jara cuenta que su voz perdió fuerza: "El embarazo le pasó factura"
Paola Jara confesó que su voz ha perdido fuerza durante el embarazo y explicó cómo vive esta etapa con calma y esperanza.
Paola Jara generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales un mensaje en el que explicó que lleva alrededor de un mes sin cantar debido a su reposo en casa.
La artista, que atraviesa la etapa final de su embarazo, habló con total sinceridad sobre los cambios que ha sentido en su cuerpo y cómo estos han afectado su voz y su capacidad para interpretar sus canciones como de costumbre.
¿Por qué Paola Jara ha dejado de cantar temporalmente?
A través de una historia en Instagram, Paola contó que lleva varias semanas sin realizar presentaciones ni ensayos, ya que ha estado enfocada en descansar y cuidar de su salud durante el embarazo.
Confesó que extraña profundamente cantar y que por eso decidió pedirles a sus seguidores sugerencias de canciones para interpretarlas desde casa y compartir algunos videos con ellos.
Por tanto tiempo sin usar su voz de forma profesional, ha notado que perdió algo de fuerza en los músculos de su garganta, lo cual es común cuando un artista deja de entrenar vocalmente durante un periodo prolongado.
¿Qué dificultades ha enfrentado al cantar durante el embarazo?
Paola también compartió que uno de los retos más grandes en esta etapa ha sido el control de la respiración, explicó que siente cierta dificultad al tomar aire y que incluso llega a sentirse agotada al intentar cantar canciones completas, algo que atribuye al peso de su bebé y a los cambios naturales que su cuerpo experimenta.
¿Qué planes tiene Paola Jara para después del parto?
Lejos de preocuparse en exceso, Paola Jara se mostró tranquila y optimista frente a lo que viene y prometió que una vez dé a luz, retomará poco a poco su rutina de entrenamiento vocal y físico para recuperar su energía y fuerza.
Además, aseguró que vive uno de los momentos más especiales de su vida, y aunque por ahora su prioridad es su bebé, no descarta volver pronto al escenario para reencontrarse con su público.