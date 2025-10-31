Natalia Jiménez aparece hospitalizada pero promete cantar “aunque sea en camilla”
Natalia Jiménez preocupó a sus seguidores al aparecer hospitalizada, pero con su característico humor aseguró que nada detendrá su concierto.
Natalia Jiménez generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video desde una habitación de hospital y aunque no reveló las causas exactas de su ingreso, la artista se mostró de buen ánimo y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje lleno de humor y optimismo a sus fanáticos, asegurándoles que nada la detendrá.
¿Por qué Natalia Jiménez está hospitalizada?
Natalia aparece recostada en una cama de hospital, con una bata médica y el cabello recogido, mientras bromeó sobre su situación al referirse al hospital como un “resort de cinco estrellas”, donde, según dijo, la mimaban con comida saludable y atención de lujo.
Aunque la cantante no especificó qué problema de salud la llevó a ser hospitalizada, su actitud alegre y su energía positiva transmitieron tranquilidad a sus seguidores, dejando claro que se encontraba fuera de peligro y con una pronta recuperación en camino.
¿Cumplirá Natalia Jiménez con sus presentaciones en México?
Pese a su inesperada estancia en el hospital, Natalia fue enfática al afirmar que cumpliría con sus shows y aseguró que los médicos le permitirían salir a tiempo para reencontrarse con su público y seguir adelante con su gira.
¿Qué dijeron sus seguidores sobre su estado de salud?
Los comentarios de apoyo y cariño no se hicieron esperar, y cientos de seguidores y colegas del medio le enviaron mensajes deseándole pronta recuperación y destacaron la buena energía con la que suele enfrentar los momentos difíciles.
Su aparición en redes desde el hospital, pese a la preocupación inicial, demostró que la artista sigue firme, optimista y comprometida con su carrera y con el público que tanto la admira.