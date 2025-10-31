El error de los participantes que molestó a Jorge Rausch y Belén Alonso: “son tercos”

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hubo un detalle en la ejecución de los platos que llevó a que Jorge Rausch y Belén Alonso cuestionaran el desempeño de los participantes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Rausch y Belén Alonso en MasterChef Celebrity 2025.
El detalle que Belén Alonso y Jorge Rausch no perdonaron en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Nuevamente se encendieron los fogones de la cocina más importante del mundo, en esta oportunidad para un nuevo reto de ‘Cocina con el chef’ que estuvo dirigido por Nicolás de Zubiría, quien a lo largo del capítulo acompañó a los participantes a través de su conocimiento y experiencia.

¿Por qué Jorge Rausch y Belén Alonso se mostraron inconformes con los platos de los participantes en MasterChef Celebrity?

En un principio, los jurados fueron claros con las reglas de juego, pues, en primer lugar, mostraron las diversas preparaciones que podían llevar a cabo, siendo el helado el ingrediente estrella.

Además de explicar que tenían un total de 60 minutos para ejecutar sus platos con la despensa abierta, hicieron énfasis en poner en práctica el uso del nitrógeno, un elemento que permite conservar la temperatura del helado en diferentes preparaciones.

Jorge Raushc, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que Belén Alonso y Jorge Rausch se molestaron. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, tan pronto se acabo el tiempo de cada cocinero y fueron haciendo la respectiva degustación, Belén y Jorge notaron un error en la mayoría de los platos, y es que ninguno, a excepción del helado frito de Raúl Ocampo, había utilizado el nitrógeno en sus preparaciones.

Lo anterior, llevó a que ambos coincidieran en que los participantes son "tercos" y, en ocasiones hacen lo que quieren, pues esto que ocurrió fue un ejemplo de ello, ya que les insistieron en la importancia de incluir el mencionado elemento.

¿Cuál fue el error de los participantes que molestó a Belén Alonso y Jorge Rausch?

En el caso de Michelle Rouillard quien hizo unas esferas de chocolate, cuando presentó su plato el helado que iba al interior de su preparación iba completamente derretido. Lo mismo sucedió con Carolina Sabino, quien, pese a que la galleta de su alfajor tenía buen sabor, la consistencia del helado terminó jugándole en contra.

Respecto a Violeta Bergonzi, sus mochis no fueron del agrado de los chefs, y no por el helado, sino en general por su sabor. Pichingo, por su parte, hizo su mejor esfuerzo por hacer unos profiteroles, que, aunque no estuvieron mal, casi no tenían relleno de helado.

En cuanto al brazo de reina de Alejandra Ávila, los chefs coincidieron en que fue un buen postre, con un buen bizcocho, no obstante, el único que cumplió al 100% las expectativas y las condiciones del reto fue el plato de Raúl Ocampo.

