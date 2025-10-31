Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Raúl Ocampo logró conquistar al exigente jurado de MasterChef, con un helado frito que fue ejecutado a la perfección.

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo ganó importante ventaja en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Un nuevo reto de ‘Cocina con el chef’ llegó a MasterChef Celebrity, en esta oportunidad con el fin de entregar una nueva ventaja al participante con mejor desempeño, pues así lo dio conocer el exigente jurado al inicio del capítulo, generando expectativas entre las celebridades.

¿Quién fue el ganador del reciente reto de MasterChef Celebrity?

Como es habitual, Valentina Taguado, quien fue la ganadora del pin de inmunidad en el reto anterior, tuvo que tomar decisiones importantes en el juego, por lo que fue la encargada de asignar cada una de las preparaciones a sus compañeros de juego.

Dicho esto, la participante decidió que los platos quedaron de la siguiente manera:

  • Michelle Rouillard: esferas de chocolate
  • Raúl Ocampo: helado frito
  • Violeta Bergonzi: los mochis
  • Carolina Sabino: alfajores
  • Alejandra Ávila: Brazo de reina
  • Pichingo: profiteroles

Cabe señalar que una de las instrucciones que dieron los chefs para este reto y que resultó siendo fundamental más adelante, fue que hicieran uso de un ingrediente estrella: el nitrógeno.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Así celebró Raúl Ocampo su victoria en el reciente reto de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Raúl Ocampo logró llevarse importante ventaja en MasterChef Celebrity?

Dicho esto, y luego de hacer la respectiva degustación, Jorge Rausch y Belén Alonso, coincidieron en que el ganador de la ventaja secreta fue Raúl Ocampo, pues además de sorprender con los sabores de su helado, entendió la dinámica del reto y presentó su preparación poniendo en práctica el nitrógeno.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que Raúl Ocampo se convirtió en el ganador de la ventaja secreta. Foto | Canal RCN.

Tras conocer el veredicto, el actor pasó emocionado al atril para poder leer la ventaja junto a Claudia Bahamón, y aunque teniendo en cuenta las condiciones no se puede revelar su contenido, sí dejó a todos con intriga por saber qué ocurrirá en la siguiente cocinada.

Por su parte, Valentina celebró el triunfo de su compañero y amigo, pues fue ella quien le dio la posibilidad de llevar a cabo esta receta.

Respecto a las demás preparaciones, los chefs hicieron énfasis en lo siguiente y es que, al no hacer uso del nitrógeno, el helado, el cual era el protagonista de la noche, se derritió rápidamente, por lo que cuando fue el momento de hacer la presentación, este ingrediente ya estaba completamente derretido.

