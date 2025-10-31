Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza indirecta a Karina García tras su reciente discusión: "Yo la recomendé para venir aquí"

La empresaria Yina Calderón rompió el silencio y aclaró que no busca conflictos con Karina García, pero tampoco permitirá faltas de respeto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina, Yina
Yina Calderón prefirió los números en vez de la amistad de Karina García | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón envió un mensaje directo a sus seguidores sobre su relación con Karina García, luego de que ambas coincidieran como participantes en un nuevo reality grabado en República Dominicana.

¿Cuál fue el mensaje que envió Yina Calderón después de su discusión con Karina García?

Yina decidió aclarar los rumores que surgieron alrededor de su convivencia y aseguró que fue ella misma quien recomendó a Karina para ingresar al programa, por lo que no entiende las actitudes ni los comentarios que recibe de ella en los últimos días.

 

Yina hizo énfasis en que no busca protagonizar peleas, pero tampoco permitirá que se digan cosas fuera de lugar o que se le falte al respeto dentro del formato, y que hay temas del pasado que prefiere dejar atrás en especial los relacionados a su amistad dentro de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su relación actual con Karina García?

Yina fue clara en afirmar que ya no tiene ningún tipo de vínculo personal con Karina, y que, aunque no le guarda rencor, tampoco le interesa retomar una amistad.

Además, que su prioridad ahora es disfrutar de esta nueva experiencia profesional, enfocándose en dar un buen desempeño en el reality y mantener la calma frente a las provocaciones o comentarios innecesarios.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón decidió hablar de su vínculo con Karina García públicamente?

Luego de varios comentarios en redes que cuestionaban su actitud frente a Karina, Yina explicó que decidió romper el silencio para dejar todo en claro y evitar malentendidos.

Yina Calderón y Karina García
Yina Calderón aclaró su postura frente a Karina García tras los rumores surgidos en su nuevo reality. (Fotos Canal RCN)

Y aseguró que no permitirá que su participación se vea afectada por viejas rivalidades ni rumores del pasado pues está enfocada en aprovechar la exposición del programa para fortalecer su marca personal y disfrutar del proceso.

Yina cerró sus declaraciones afirmando que ella busca enemigos internacionales y nuevos que puedan dar la talla, dejando claro que su intención no es alimentar disputas, sino proyectarse hacia nuevos horizontes en este programa.

