Las redes sociales han cercado a Emiro Navarro y Valentina Ferrer, pareja y madre del hijo de J Balvin. Pero más allá de la creación de contenido, los famosos ya han protagonizado momentos en redes sociales que no han tardado en viralizarse.

¿Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, bailó música colombiana con Emiro Navarro?

Emiro y Valentina, recientemente, asistieron a una fiesta en Medellín y el influencer terminó invitando a bailar a la modelo argentina. La mujer se contagió de los ritmos colombianos que hasta probó suerte bailando una icónica canción que suena en diciembre en el país.

El clip empieza con Valentina tomando de “gancho” a Emiro y juntos hacen una minipasarela para luego dejarse llevar por la canción que sonaba en el momento. Posteriormente, suena un tema de Rodolfo Aicardi y Valentina termina contagiada del gran ritmo musical.

La pareja de Balvin llama la atención mientras le sigue el paso a la música que suena, generando elogios y muchos aplausos.

Valentina Ferrer ha demostrado su carisma y alegría al compartir varios momentos con Emiro Navarro. (Foto: AFP)

El momento recorrió muy pronto las redes sociales y provocó distintas reacciones. Muchos halagaron a Emiro al ver cómo ha forjado una amistad con una de las modelos más cotizadas del mundo y pareja del destacado artista colombiano.

¿Valentina Ferrer visitó el apartamento de Emiro Navarro en Medellín?

Este es uno más de los divertidos momentos que han protagonizado Valentina y Emiro. Recientemente, los internautas quedaron encantados con un video que muestra a Ferrer llegando al apartamento del barranquillero en Medellín.

La argentina se hizo presente en el hogar del exparticipante de La casa de los famosos Colombia para juntos hacer parte de una transmisión en TikTok.

En un principio, Ferrer llegó y saludó al influenciador costeño, a la vez que le hizo la entrega de un regalo de Navidad que le compró. Emiro Navarro se mostró feliz y juntos se abrazaron, pero lo cómico del momento es que la modelo tenía una olla y una cuchara de palo.

Navarro y Ferrer adoptaron una pinta propia de esta época, así que se vistieron de Papá Noel y encantaron aún más en medio de la transmisión que realizaron en la plataforma digital.

¿Por qué Emiro Navarro estuvo alejado de las redes sociales?

Emiro Navarro ha vuelto a mostrarse activo en redes sociales tras hacer una revelación que llegó a generar preocupación entre sus seguidores. En su momento, el influencer confesó que no estaba pasando por un buen momento y creía que lo mejor era alejarse de la creación de contenido en redes.

El barranquillero, que llegó a la final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, manifestó que se alejó para sanar emocionalmente y, sobre todo, para recargarse de energía.

Emiro Navarro, que este año decidió radicarse en Medellín, contó por qué estuvo ausente de las redes sociales. Foto: Canal RCN

A veces la vida nos detiene un poquito para recordarnos quiénes somos y de qué estamos hechos y esta pausa me ha servido justo para eso", destacó.

Lo cierto es que momentos como estos, junto a la pareja de J Balvin, evidencian que Emiro está listo y recargado para seguir brindándole contenido a sus seguidores y para alcanzar nuevos logros en redes sociales.