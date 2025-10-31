Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate abre su corazón y alza la voz por el autismo que padece: "No es una enfermedad"

De manera sorpresiva, Melissa Gate se sinceró y compartió la realidad que vive al tener autismo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate
Melissa Gate abre su corazón y alza la voz por el autismo que padece | Foto del Canal RCN.

La influenciadora Melissa Gate apareció en un nuevo video hablando sobre la condición que padece, la cual es autismo.

Melissa Gate ha dicho abiertamente que es autista, el cual es un trastorno que influye a la hora de comunicarse, comportarse e interactuar con el entorno.

¿Qué dijo Melissa Gate acerca del autismo que padece?

De acuerdo con la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, el diagnóstico sobre dicha condición lo recibió siendo una adulta, luego contó la realidad que vive a raíz de ello.

Melissa Gate
Melissa Gate habló sobre el autismo | Foto del Canal RCN.

"Yo la verdad a veces quisiera ser una persona normal, pero no lo soy. Finalmente, el autismo es una condición, no es una enfermedad ni nada de eso, es algo con lo que se puede llevar", dijo Melissa Gate.

Asimismo, la creadora de contenido les explicó a sus seguidores que dependiendo del grado de autismo se otorga la atención necesaria para cada persona que lo padece.

En el caso de Gate, detalló que su diagnóstico fue tarde y eso trajo retos para su vida.

"Hay muchas personas como yo que fueron diagnosticadas tarde y nos tocó muy duro, porque tuvimos que aprender a desarrollarnos en el ambiente y en el entorno que teníamos", confesó.

Melissa Gate
Melissa Gate dijo que le diagnosticaron tarde el autismo | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue el esperanzador mensaje de Melissa Gate sobre el autismo?

De igual manera, la exparticipante de La casa de los famosos comunicó que es una constante el hecho de que quienes tienen autismo sean tachados como "gente rara" o "anormal", pero eso no es un impedimento para salir adelante.

"No importa, tú no te preocupes. Recuerda que el autismo es solo una condición, se puede tratar si tienes un buen terapeuta", concluyó.

Melissa Gate declaró cuando estaba participando en La casa de los famosos Colombia que vive con autismo, esto puso en tela de juicio varios comportamientos de la influencer.

Entonces, luego de que se supo sobre la condición, la modelo dividió las opiniones en redes sociales; algunos usuarios ponen en duda el diagnóstico, mientras que otros lo respaldan y señalan que el autismo puede manifestarse en distintos niveles o grados.

Independientemente de lo que sea, Melissa Gate se convirtió en una voz y ejemplo para muchos.

