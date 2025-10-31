Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Le dicen a Yina Calderón que "huele feo" en 'La mansión de Luinny': así reaccionó La Jesuu

La dominicana Chelsy Bautista habló sobre el olor de Yina Calderón y La Jesuu no dudó en compartir el video.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, La Jesuu
Le dicen a Yina Calderón que "huele feo" en 'La mansión de Luinny': así reaccionó La Jesuu | Foto del canal RCN.

Yina Calderón se encuentra en República Dominicana haciendo parte de un reality que lleva el nombre de La mansión de Luinny. Desde el día uno, la exparticipante de La casa de los famosos protagonizó conflictos.

Caracterizada por ser polémica, Yina Calderón cruzó palabras con la artista dominicana Chelsy Bautista. Desde ese momento, comenzó lo que sería una rivalidad entre ambas participantes.

Artículos relacionados

Pues bien, las horas fueron pasando y se mantienen las diferencias entre Yina y Chelsy; resulta que la artista dijo que la empresaria de fajas tendría mal olor.

¿Cómo le dijeron a Yina Calderón que "huele feo"?

En Colombia, Yina Calderón ha arremetido contra la influencer La Jesuu diciéndole que no olería bien, así que fue la caleña quien compartió el clip donde Bautista critica a Calderón y no dudó en reaccionar.

"Ella (Yina Calderón) se le ve que huele feo, en verdad", expresó Chelsy Bautista.

Yina Calderón
Yina Calderón quiere enemigos internacionales | Foto del Canal RCN.

A raíz de ello, la emprendedora no se dejó y le contestó que la dejara en paz porque no le está haciendo nada, así que comenzó una nueva discusión.

Yina le dijo a Chelsy que si le gustaba y la cantante respondió que no, pues ella "tiene buen gusto". Enseguida, la polémica influenciadora se acercó a la artista para preguntarle cuál era el problema que tenían.

"Si va a llorar, sal por esa puerta", dijo la dominicana.

Artículos relacionados

Por último, la colombiana terminó expresando que Chelsy es la del problema debido a que no se ha metido con ella, aunque cabe decir que antes de todo eso la empresaria ya se había ido en contra de la cantante.

¿Cómo reaccionó La Jesuu cuando le dijeron a Yina Calderón que "huele feo"?

La Jesuu compartió en sus redes sociales el video del momento en el que Chelsy le dice a Yina que le parece que "huele feo". La influenciadora caleña consignó caras de emoji llorando de la risa.

Yina Calderón, La Jesuu
Yina Calderón y La Jesuu no se quieren | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Además, se lee que el Karma de la empresaria es la cantante dominicana, pues hasta le dijo que "ni en Colombia la quieren". Queda por esperar cómo avanza esta rivalidad en el reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fans cuestionan a La Toxi Costeña tras mostrar su nuevo cambio estético La toxi costeña

Retoque estético de La Toxi Costeña divide opiniones por promesa de una casa a sus hijos

La Toxi Costeña presumió su nuevo retoque estético, pero los internautas le recordaron su promesa de comprarle casa a sus hijos.

Karina García en La mansión de Luinny Karina García

Karina García recibió lujoso regalo de hombre casado en La mansión de Luinny y su reacción es viral

La influenciadora Karina García no quería aceptar costoso obsequio de hombre casado en La mansión de Luinny.

Karina García habló sobre como protege a sus hijos de los hombres que deja entrar a su casa Karina García

Karina García se sinceró sobre el tipo de hombre que deja entrar a su casa: "Ya tuve malas experiencias”

Karina García habló de cómo protege a sus hijos y sorprendió con su confesión en un reality internacional.

Lo más superlike

Murió Juan Martínez Viral

Murió cantante mientras compartía en su casa con sus amigos y familiares

Al cantante Juan Martínez le quitaron la vida en su casa mientras disfrutaba tiempo en su casa.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

¿Valentina Taguado "consiguió novio" en MasterChef Celebrity? Esto sucedió

Paola Jara está a pocos días de dar a luz Paola Jara

Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada