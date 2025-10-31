Le dicen a Yina Calderón que "huele feo" en 'La mansión de Luinny': así reaccionó La Jesuu

Yina Calderón se encuentra en República Dominicana haciendo parte de un reality que lleva el nombre de La mansión de Luinny. Desde el día uno, la exparticipante de La casa de los famosos protagonizó conflictos.

Caracterizada por ser polémica, Yina Calderón cruzó palabras con la artista dominicana Chelsy Bautista. Desde ese momento, comenzó lo que sería una rivalidad entre ambas participantes.

Pues bien, las horas fueron pasando y se mantienen las diferencias entre Yina y Chelsy; resulta que la artista dijo que la empresaria de fajas tendría mal olor.

¿Cómo le dijeron a Yina Calderón que "huele feo"?

En Colombia, Yina Calderón ha arremetido contra la influencer La Jesuu diciéndole que no olería bien, así que fue la caleña quien compartió el clip donde Bautista critica a Calderón y no dudó en reaccionar.

"Ella (Yina Calderón) se le ve que huele feo, en verdad", expresó Chelsy Bautista.

Yina Calderón quiere enemigos internacionales | Foto del Canal RCN.

A raíz de ello, la emprendedora no se dejó y le contestó que la dejara en paz porque no le está haciendo nada, así que comenzó una nueva discusión.

Yina le dijo a Chelsy que si le gustaba y la cantante respondió que no, pues ella "tiene buen gusto". Enseguida, la polémica influenciadora se acercó a la artista para preguntarle cuál era el problema que tenían.

"Si va a llorar, sal por esa puerta", dijo la dominicana.

Por último, la colombiana terminó expresando que Chelsy es la del problema debido a que no se ha metido con ella, aunque cabe decir que antes de todo eso la empresaria ya se había ido en contra de la cantante.

¿Cómo reaccionó La Jesuu cuando le dijeron a Yina Calderón que "huele feo"?

La Jesuu compartió en sus redes sociales el video del momento en el que Chelsy le dice a Yina que le parece que "huele feo". La influenciadora caleña consignó caras de emoji llorando de la risa.

Yina Calderón y La Jesuu no se quieren | Foto del Canal RCN.

Además, se lee que el Karma de la empresaria es la cantante dominicana, pues hasta le dijo que "ni en Colombia la quieren". Queda por esperar cómo avanza esta rivalidad en el reality.