Lady Gaga se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

Lady Gaga vive días de profunda tristeza luego de confirmar la pérdida de su abuela paterna, Angelina Calderone Germanotta, una mujer que fue fundamental en su desarrollo personal y artístico.

A sus 94 años, Angelina falleció rodeada de sus seres queridos en Nueva Jersey, dejando un vacío enorme en la familia Germanotta, por lo que se tomó unos días lejos de las redes sociales antes de compartir nuevas publicaciones, un gesto que sus fans entendieron como señal de que estaba atravesando un proceso de duelo.

¿Quién fue Angelina Calderone Germanotta en la vida de Lady Gaga?

Angelina no fue solo la abuela de Lady Gaga, sino una de las personas más influyentes en su formación como artista y ser humano, su papel en la familia siempre fue el de guía y protectora, y su vínculo con su nieta era tan fuerte que la cantante incluso lleva su nombre real en homenaje a ella, Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Desde pequeña, Lady Gaga creció escuchando las historias de su abuela sobre la vida familiar en Nueva York, las tradiciones italianas y la importancia de mantener los valores a pesar del éxito.

En diferentes entrevistas, ha recordado cómo su abuela fue un soporte esencial en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando sufrió un episodio traumático en su juventud, pues fue quien le dio la fuerza para levantarse y canalizar el dolor a través del arte.

¿Cómo fue el último adiós a la abuela de Lady Gaga?

El funeral se llevó a cabo de manera privada en Nueva Jersey, donde familiares y allegados se reunieron para rendirle homenaje.

Lady Gaga se tomó unos días fuera de redes sociales para vivir su proceso de duelo en privado. | Foto de VALERIE MACON

Aunque las causas de su fallecimiento no fueron reveladas, se presume que se debió a complicaciones propias de la edad, Lady Gaga prefirió mantener el proceso en la esfera privada, pero se espera que, en los próximos días, dedique una publicación especial a su memoria.

¿Cómo enfrenta Lady Gaga este nuevo capítulo?

La cantante, reconocida por su autenticidad y sensibilidad, ha aprendido a transformar el dolor en inspiración, pues este acontecimiento familiar llega en un momento de introspección para ella, justo cuando trabaja en nueva música y en proyectos cinematográficos que reflejan su lado más emocional.

Angelina Calderone Germanotta, abuela de Lady Gaga, falleció a los 94 años en Nueva Jersey. | Foto de ANGELA WEISS

Como en muchas etapas de su vida, la artista parece dispuesta a transformar el duelo en arte, manteniendo viva la promesa que un día su abuela le hizo de levantarse y seguir cambiando el mundo.