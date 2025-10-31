Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Lady Gaga se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística.
Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística. Foto Freepik

Lady Gaga vive días de profunda tristeza luego de confirmar la pérdida de su abuela paterna, Angelina Calderone Germanotta, una mujer que fue fundamental en su desarrollo personal y artístico.

A sus 94 años, Angelina falleció rodeada de sus seres queridos en Nueva Jersey, dejando un vacío enorme en la familia Germanotta, por lo que se tomó unos días lejos de las redes sociales antes de compartir nuevas publicaciones, un gesto que sus fans entendieron como señal de que estaba atravesando un proceso de duelo.

Artículos relacionados

¿Quién fue Angelina Calderone Germanotta en la vida de Lady Gaga?

Angelina no fue solo la abuela de Lady Gaga, sino una de las personas más influyentes en su formación como artista y ser humano, su papel en la familia siempre fue el de guía y protectora, y su vínculo con su nieta era tan fuerte que la cantante incluso lleva su nombre real en homenaje a ella, Stefani Joanne Angelina Germanotta.

 

Desde pequeña, Lady Gaga creció escuchando las historias de su abuela sobre la vida familiar en Nueva York, las tradiciones italianas y la importancia de mantener los valores a pesar del éxito.

En diferentes entrevistas, ha recordado cómo su abuela fue un soporte esencial en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando sufrió un episodio traumático en su juventud, pues fue quien le dio la fuerza para levantarse y canalizar el dolor a través del arte.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el último adiós a la abuela de Lady Gaga?

El funeral se llevó a cabo de manera privada en Nueva Jersey, donde familiares y allegados se reunieron para rendirle homenaje.

Lady Gaga
Lady Gaga se tomó unos días fuera de redes sociales para vivir su proceso de duelo en privado. | Foto de VALERIE MACON

Aunque las causas de su fallecimiento no fueron reveladas, se presume que se debió a complicaciones propias de la edad, Lady Gaga prefirió mantener el proceso en la esfera privada, pero se espera que, en los próximos días, dedique una publicación especial a su memoria.

Artículos relacionados

¿Cómo enfrenta Lady Gaga este nuevo capítulo?

La cantante, reconocida por su autenticidad y sensibilidad, ha aprendido a transformar el dolor en inspiración, pues este acontecimiento familiar llega en un momento de introspección para ella, justo cuando trabaja en nueva música y en proyectos cinematográficos que reflejan su lado más emocional.

Lady Gaga
Angelina Calderone Germanotta, abuela de Lady Gaga, falleció a los 94 años en Nueva Jersey. | Foto de ANGELA WEISS

Como en muchas etapas de su vida, la artista parece dispuesta a transformar el duelo en arte, manteniendo viva la promesa que un día su abuela le hizo de levantarse y seguir cambiando el mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Daddy Yankee asiste al Savage X Fenty Show Vol. 3 de Rihanna presentado por Amazon Prime Video en The Westin Bonaventure Hotel & Suites. Daddy Yankee

Daddy Yankee rompe el silencio ante los rumores de una nueva pareja

Daddy Yankee aclara los rumores sobre su vida amorosa y explica que, lejos de los escenarios, su enfoque actual está en la fe, la familia y nuevos proyectos.

Talento internacional

Natalia Jiménez aparece hospitalizada pero promete cantar “aunque sea en camilla”

Natalia Jiménez preocupó a sus seguidores al aparecer hospitalizada, pero con su característico humor aseguró que nada detendrá su concierto.

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara cuenta que su voz perdió fuerza: "El embarazo le pasó factura"

Paola Jara confesó que su voz ha perdido fuerza durante el embarazo y explicó cómo vive esta etapa con calma y esperanza.

Lo más superlike

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Raúl Ocampo logró conquistar al exigente jurado de MasterChef, con un helado frito que fue ejecutado a la perfección.

Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Mr. Black

Mr. Black se disfraza de “La Bichota” y causa sensación en redes

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada