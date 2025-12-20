Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer de 93 años se vuelve viral tras asistir a concierto de Pepe Aguilar y así reaccionó él

Pepe Aguilar se conmovió con la historia de una mujer de la tercera edad que asistió a uno de sus más recientes conciertos.

Yeinson Fajardo Bohórquez
Pepe Aguilar se mostró feliz por la asistencia a su concierto de una mujer de 93 años.
Pepe Aguilar se conmovió con la historia de su fanática de 93 años. Foto: AFP / Roy Rochlin

Pepe Aguilar, el padre de Ángela Aguilar y suegro de Christian Nodal, compartió en sus redes sociales la llamativa historia de una mujer que asistió a uno de sus más recientes conciertos.

¿Por qué Pepe Aguilar se conmovió con una fan que asistió a uno de sus conciertos?

El cantante mexicano se conmovió con la historia de ella y decidió publicarla en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 3 millones de seguidores.

Se trata de Rosario Jiménez, una mujer de 93 años que afirmó que era la primera vez que asistía a un concierto de Aguilar y que, además, podía verla tan cerca.

“Contenta porque es la primera vez que yo veo a un artista cerquita, le deseo mucha salud a él y su familia”, contó la señora de la tercera edad que fue entrevista por el equipo de trabajo del intérprete de música ranchera.

La mujer no dudó en halagar a Pepe y hasta recordó a Antonio Aguilar, padre del artista y cabeza del legado musical de los Aguilar.

Pepe Aguilar se conmovió con la historia de una fan de 93 años y decidió compartirla en sus redes sociales.
Pepe Aguilar quedó impactado con la historia de su fanática de 93 años, que la compartió en sus redes sociales. Foto: AFP - Ivan Apfel

La historia conmovió mucho al padre de Ángela, quien decidió replicarla en sus redes personales. Compartió el video, acompañado por varios emoticones.

Pepe Aguilar es una de las voces más importantes de la música mexicana, pero no ha estado exento de las críticas que ha sufrido su hija Ángela por su romance con Christian Nodal.


Desde el principio, el cantautor de 57 años ha mostrado una postura clara frente a los cuestionamientos sobre su hija, incluso, se ha tomado con algo de risa las críticas que llegan a las redes sociales.

¿Por qué los internautas se burlaron de la decoración navideña de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En redes sociales empezó a circular un video que mostraba el interior de la casa que comparten Christian Nodal y su esposa Ángela. La grabación dejó ver algunos detalles de decoración y hasta el árbol de Navidad que adorna la sala de la casa Nodal Aguilar.

Los internautas, sin embargo, aprovecharon para hacer eco de otras situaciones y hasta lanzaron burlas.

Los usuarios de redes sociales comenzaron a hacer comparaciones y bromas, asegurando que “cada arbolito representaba a una ex” del intérprete. La frase se volvió viral y fue replicada en cientos de comentarios que mezclaban sarcasmo con críticas directas.

Familia mexicana destruye piñata con la cara de Ángela Aguilar
La decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar generó reacciones en redes sociales. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Cabe destacar que, antes de Ángela, Nodal tuvo una mediática relación con Cazzu, de cuya unión nació su hija Inti, pero antes de ella estuvo con Belinda, con quien estuvo a punto de casarse, incluso, le regaló un lujoso anillo de compromiso.

Ya ha pasado tiempo desde aquellas historias de amor, pero las redes se las siguen recordando al intérprete de ‘Adiós amor’, más teniendo en cuenta que su idilio con Ángela empezó en medio de críticas de presunta infidelidad de parte de él a la rapera argentina.

