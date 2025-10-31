Melissa Gate habría lanzado pulla a reality de Karina García y Yina Calderón: "no están soportando"

Melissa Gate,quien constantemente llama la atención en redes sociales, nuevamente causó revuelo luego de que decidiera reaparecer para confirmar su participación en un reality de convivencia y aprovechara para lanzar pulla a todos los que, según ella, no están soportando.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su participación en La casa de Alofoke?

A través de su cuenta de Instagram en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, fiel a su personalidad saludó a los internautas y reveló cuáles son sus planes hasta el momento.

"Asalariados qué mas, bien o no, que les quede claro que yo solo trabajo con los número uno, ahora voy para La casa de alofoke, la casa número 1 en República Dominicana y soporta envidiosa", fueron las contundentes palabras de la creadora de contenido.

De acuerdo con lo mencionado por la antioqueña por medio de sus historias, hay muchas personas 4tacadas en redes sociales, pues en sus palabras no están soportando que ella vaya a entrar a este reality, "no he entrado a la casa y ya ustedes las cucarachas están por ahí revoloteando", agregó.

¿Melissa Gate lanzó pulla al reality de convivencia en el que está Karina García y Yina Calderón?

En medio de sus declaraciones, la creadora de contenido colombiana afirmó estar lista y preparada para todo lo que se viene de aquí adelante, además de asegurar que siempre ha estado del lado de los mejores.

"Me he dado el lujo de estar en las mejores casa y ahora RD Alofoke, los número 1, no están soportando los de otras casas", mencionó.

Como era de esperarse, estas últimas palabras de Melissa, fueron interpretadas por los usuarios como una clara indirecta al reality del que hacen parte Karina García y Yina Calderón, pues aunque no dio nombres podría tratarse del formato que se lleva a cabo en República Dominicana.

Melissa Gate reapareció para darle un mensaje a sus 'haters'. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el ingreso de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Aunque la influenciadora ya confirmó su participación en la segunda temporada de este formato, aún no ha revelado cuándo será su viaje con destino a este país, por lo que hasta el momento sus seguidores se mantienen expectantes por conocer más detalles.