Daddy Yankee rompe el silencio ante los rumores de una nueva pareja

Después de varios meses de especulaciones y titulares sobre su vida personal, Daddy Yankee decidió romper el silencio respecto a los comentarios que circulan sobre una supuesta nueva relación.

Desde su retiro del reguetón y su conversión a la música cristiana, el artista ha mantenido un perfil más reservado, pero la curiosidad de sus seguidores volvió a despertar tras rumores que lo vinculaban sentimentalmente con otra persona.

Artículos relacionados Yina Calderón Una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de La Jesuu y causó furor

¿Daddy Yankee tiene una nueva pareja?

Durante una reciente entrevista fue directo al punto y despejó cualquier duda sobre su estado sentimental, explicando que lleva dos años soltero y no tiene en mente iniciar una nueva relación.

Daddy Yankee deja claro que no busca pareja: “Estoy enfocado en mi fe, mi familia y mis proyectos.” | AFP: Patrick T. Fallon

Explicó que ha dedicado este tiempo a reencontrarse consigo mismo, fortalecer su fe y disfrutar de la compañía de sus hijos, quienes se han convertido en su prioridad.

Dejando claro que el amor no forma parte de sus planes por ahora y descartó por completo los rumores que lo relacionaban con otra persona tras su separación de Mireddys González.

Artículos relacionados Karina García Karina García y Yina Calderón tuvieron tenso conflicto en La mansión de Luinny: así fue

¿Cómo vive Daddy Yankee su nueva etapa personal?

El cantante reconoció que los últimos años han sido de transformación profunda, no solo a nivel personal, sino también espiritual, pues desde que anunció su retiro de la música comercial, ha decidido enfocar su energía en proyectos que promuevan valores positivos y fortalezcan su vínculo con la comunidad.

Su fe, explicó, ha sido el motor principal para sobrellevar los cambios y mantener la calma en medio de la exposición mediática.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

¿En qué nuevos proyectos está trabajando Daddy Yankee?

Lejos de los escenarios, Daddy Yankee ha centrado sus esfuerzos en iniciativas sociales y deportivas, entre ellas destaca la creación de una academia de baloncesto en Puerto Rico, pensada para apoyar a jóvenes talentos y ofrecerles oportunidades de crecimiento dentro y fuera del deporte.

Daddy Yankee reveló en una entrevista que lleva dos años soltero y no tiene planes de comenzar una relación. Foto | Photo by ge.

Demostrando que su retiro no significó un adiós al impacto, sino una evolución hacia un legado más humano y espiritual, mientras el público sigue recordando su carrera musical y mantiene firme en su propósito de dejar huella.