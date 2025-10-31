Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Daddy Yankee rompe el silencio ante los rumores de una nueva pareja

Daddy Yankee aclara los rumores sobre su vida amorosa y explica que, lejos de los escenarios, su enfoque actual está en la fe, la familia y nuevos proyectos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Daddy Yankee asiste al Savage X Fenty Show Vol. 3 de Rihanna presentado por Amazon Prime Video en The Westin Bonaventure Hotel & Suites.
El consejo que a Daddy Yankke le hubiese gustado que le dieran antes de casarse. Foto | Emma McIntyre.

Después de varios meses de especulaciones y titulares sobre su vida personal, Daddy Yankee decidió romper el silencio respecto a los comentarios que circulan sobre una supuesta nueva relación.

Desde su retiro del reguetón y su conversión a la música cristiana, el artista ha mantenido un perfil más reservado, pero la curiosidad de sus seguidores volvió a despertar tras rumores que lo vinculaban sentimentalmente con otra persona.

Artículos relacionados

¿Daddy Yankee tiene una nueva pareja?

Durante una reciente entrevista fue directo al punto y despejó cualquier duda sobre su estado sentimental, explicando que lleva dos años soltero y no tiene en mente iniciar una nueva relación.

Daddy Yankee
Daddy Yankee deja claro que no busca pareja: “Estoy enfocado en mi fe, mi familia y mis proyectos.” | AFP: Patrick T. Fallon

Explicó que ha dedicado este tiempo a reencontrarse consigo mismo, fortalecer su fe y disfrutar de la compañía de sus hijos, quienes se han convertido en su prioridad.

Dejando claro que el amor no forma parte de sus planes por ahora y descartó por completo los rumores que lo relacionaban con otra persona tras su separación de Mireddys González.

Artículos relacionados

¿Cómo vive Daddy Yankee su nueva etapa personal?

El cantante reconoció que los últimos años han sido de transformación profunda, no solo a nivel personal, sino también espiritual, pues desde que anunció su retiro de la música comercial, ha decidido enfocar su energía en proyectos que promuevan valores positivos y fortalezcan su vínculo con la comunidad.

Su fe, explicó, ha sido el motor principal para sobrellevar los cambios y mantener la calma en medio de la exposición mediática.

Artículos relacionados

¿En qué nuevos proyectos está trabajando Daddy Yankee?

Lejos de los escenarios, Daddy Yankee ha centrado sus esfuerzos en iniciativas sociales y deportivas, entre ellas destaca la creación de una academia de baloncesto en Puerto Rico, pensada para apoyar a jóvenes talentos y ofrecerles oportunidades de crecimiento dentro y fuera del deporte.

Daddy Yankee
Daddy Yankee reveló en una entrevista que lleva dos años soltero y no tiene planes de comenzar una relación. Foto | Photo by ge.

Demostrando que su retiro no significó un adiós al impacto, sino una evolución hacia un legado más humano y espiritual, mientras el público sigue recordando su carrera musical y mantiene firme en su propósito de dejar huella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Talento internacional

Natalia Jiménez aparece hospitalizada pero promete cantar “aunque sea en camilla”

Natalia Jiménez preocupó a sus seguidores al aparecer hospitalizada, pero con su característico humor aseguró que nada detendrá su concierto.

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara cuenta que su voz perdió fuerza: "El embarazo le pasó factura"

Paola Jara confesó que su voz ha perdido fuerza durante el embarazo y explicó cómo vive esta etapa con calma y esperanza.

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

El artista Daddy Yankee se sinceró sobre cómo se dio su reconciliación con Don Omar tras años de rivalidad.

Lo más superlike

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Raúl Ocampo logró conquistar al exigente jurado de MasterChef, con un helado frito que fue ejecutado a la perfección.

Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Mr. Black

Mr. Black se disfraza de “La Bichota” y causa sensación en redes

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada