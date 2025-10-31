Mariana Pajón lució un curioso disfraz de halloween a pocos días de dar a luz

Mariana Pajón sorprendió a sus seguidores con una publicación especial por el Día de Halloween, en la que dejó ver lo feliz que está en la recta final de su embarazo. En la imagen, aparece junto a su esposo Vincent Pelluard, ambos con camisetas negras que llevan un diseño de esqueleto. Sin embargo, el detalle más tierno está en el de Mariana: un pequeño esqueleto sobre su abdomen que representa a su bebé, quien, según se aprecia en el video final del post, se mueve con energía dentro del vientre.

¿Cómo vive Mariana Pajón las últimas semanas de su embarazo?

Desde su casa campestre en las afueras de Medellín, Mariana atraviesa los últimos días de una gestación que ha descrito como “perfecta”. Actualmente en la semana 36 de embarazo, la ciclista asegura que ha disfrutado cada instante y que este proceso le ha permitido descubrir una nueva forma de admirar su cuerpo.

“Es impresionante lo que el cuerpo de una mujer puede hacer. Estoy creando vida y eso me tiene maravillada. Ha sido un embarazo tranquilo, sin síntomas fuertes, aunque el ritmo ha cambiado. Hay días en los que necesito descansar más, pero lo vivo con gratitud”, compartió en una reciente conversación con medios deportivos.

La deportista, reconocida por su disciplina y constancia, también confesó que la experiencia de esperar un hijo le ha enseñado a poner la calma en el centro de su vida. Junto a su esposo, disfrutan los últimos preparativos antes de recibir al pequeño, cuyo nombre aún mantienen en secreto.

¿Qué ha significado esta nueva etapa para la doble campeona olímpica?

Mariana confiesa que esta experiencia ha transformado por completo su manera de ver la vida. Si antes todo giraba alrededor del entrenamiento y las competencias, ahora su prioridad está en su bebé y en el bienestar de su familia.

“Nadie está completamente preparado para ser mamá, pero sí me he enfocado en aprender. Con Vincent hemos tomado clases y preparado todo para que nuestro hijo llegue rodeado de amor y cuidado”, expresó la deportista, con la serenidad que la caracteriza.

¿Planea que su hijo siga sus pasos en el deporte?

Aunque todavía es pronto para pensar en ello, Mariana asegura que lo importante será que su hijo crezca feliz y libre de elegir su propio camino. “Si un día decide montar en bicicleta, lo apoyaré con todo mi corazón, pero lo más importante es que sea feliz y que sepa que puede lograr todo lo que se proponga”.

Con su carisma y fortaleza, Mariana Pajón no solo inspira desde las pistas, sino también desde su faceta más humana: la de una mujer que vive la maternidad con gratitud, amor y la ilusión de una nueva vida por comenzar.