Valentina Taguado se convirtió en la primera participante del ‘Top 7’ de MasterChef: así lo celebró

Valentina Taguado,a quien vemos a todas las noches en las pantallas del Canal RCN en MasterChef Celebrity, recientemente se convirtió en la primera participante en asegurar su cupo en el 'Top 7' de esta décima temporada.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre su orientación: "yo no soy hetero"

¿Quién es la primera participante en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora colombiana ha construido una sólida comunidad de casi 2 millones de seguidores, celebró este importante triunfo en la competencia con unas imágenes en las que recordó este emotivo momento que además acompañó con unas sentidas palabras.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

"Oficialmente Top 7, dos retos seguidos ganados, una ventaja increíble, gracias Nicolás de Zubiría, gracias a los compraron mi salsa de quesos, los amo, gracias Juan José (mi novio)", fueron las palabras que la competidora agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Cómo celebró Valentina Taguado su llegada al 'Top7' de MasterChef Celebrity 2025?

Así mismo, Taguado aprovechó la publicación para felicitar a Raúl Ocampo, también participante, pues, aunque no consiguió ganar el reto, si reconoció su trabajo al lograr vender cinco frascos de salsa, "Felicitaciones Raúl, puro mérito", señaló.

Valentina Taguado compartió emotiva publicación tras su llegada al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, seguidores de la locutora del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', enviaron amorosos mensajes en los que destacaron su desempeño como cocinera, su disciplina y pasión para alcanzar esta importante victoria que hoy la tiene en el 'Top 7' del programa.

¿Por qué Valentina Taguado fue la primera participante en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025?

Cabe señalar que la razón por la que Valentina Taguado fue la primera cocinera en llegar al 'Top 7', no solo fue a causa de su nivel como en la competencia, sino también su carisma para lograr llegarle a los comensales quienes eran los que debían comprar su preparación.

Así celebró Valentina Taguado su llegada al 'Top 7' de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Y es que, una salsa de quesos sugerida por el chef Nicolás, terminó convirtiéndose en su punto a favor, ya que los sabores conquistaron a los comensales y llevó a que la participante arrasara, pues con 18 frascos vendidos se impuso como la absoluta ganadora de la noche.