La Segura reveló los resultados de su intervención estética ¡Así luce!

La Segura sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes luego de someterse a una nueva intervención estética.

¿Cómo luce La Segura luego de su intervención estética?

La creadora de contenido compartió un video en el que se le puede ver usando una faja, medias de compresión y algunas mangueras de drenaje, elementos necesarios en el proceso de recuperación postoperatorio.

Y aunque aún luce algunos moretones, la influencer no perdió la sonrisa y bromeó con sus fans diciendo que su disfraz de Halloween era el de una “tuneada”, dejando claro que el procedimiento fue todo un éxito y que se encuentra fuera de riesgos.

¿Qué procedimiento estético se realizó La Segura?

Natalia confirmó públicamente que se sometería a un procedimiento para redefinir su figura corporal luego de haber sido madre recientemente, lo que incluía una reconstrucción muscular, una intervención en la zona abdominal y una redefinición de la parte trasera de su cuerpo.

La Segura mostró su faja, drenajes y moretones, asegurando que se siente tranquila y feliz con los resultados./Canal RCN

Un procedimiento que también forma parte del proceso de recuperación estética que La Segura inició tras el retiro de material plástico en una de las zonas de su cuerpo, lo cual había alterado su estado de salud.

Pese al evidente dolor, La Segura afirmó sentirse tranquila y feliz con los resultados inmediatos, asegurando que esta nueva etapa representa un cierre y un nuevo comienzo después de varios años de altibajos en temas de salud física y emocional.

¿Cómo vive La Segura su proceso de recuperación?

Además confesó que, aunque el proceso de recuperación es exigente, está decidida a seguir cada indicación médica para garantizar una sanación adecuada, además, aprovechó para agradecer a sus seguidores por la constante preocupación y los mensajes de cariño que ha recibido.

La Segura causa revuelo entre sus fans tras su notable cambio físico. (Foto Canal RCN)

La Segura no solo busca un cambio físico, sino también emocional, su mensaje fue claro, la verdadera transformación comienza cuando una mujer se ama, se cuida y se permite volver a empezar.