Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló los resultados de su intervención estética ¡Así luce!

Con humor y buena energía, La Segura compartió sus primeras imágenes después de una intervención estética que marca una nueva etapa en su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura comparte su último video antes de su intervención estética
La Segura se prepara para su intervecnión estética. (Foto: Canal RCN)

La Segura sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes luego de someterse a una nueva intervención estética.

Artículos relacionados

¿Cómo luce La Segura luego de su intervención estética?

La creadora de contenido compartió un video en el que se le puede ver usando una faja, medias de compresión y algunas mangueras de drenaje, elementos necesarios en el proceso de recuperación postoperatorio.

 

Y aunque aún luce algunos moretones, la influencer no perdió la sonrisa y bromeó con sus fans diciendo que su disfraz de Halloween era el de una “tuneada”, dejando claro que el procedimiento fue todo un éxito y que se encuentra fuera de riesgos.

Artículos relacionados

¿Qué procedimiento estético se realizó La Segura?

Natalia confirmó públicamente que se sometería a un procedimiento para redefinir su figura corporal luego de haber sido madre recientemente, lo que incluía una reconstrucción muscular, una intervención en la zona abdominal y una redefinición de la parte trasera de su cuerpo.

La Segura mostró su faja, drenajes y moretones, asegurando que se siente tranquila y feliz con los resultados.
La Segura mostró su faja, drenajes y moretones, asegurando que se siente tranquila y feliz con los resultados./Canal RCN

Un procedimiento que también forma parte del proceso de recuperación estética que La Segura inició tras el retiro de material plástico en una de las zonas de su cuerpo, lo cual había alterado su estado de salud.

Pese al evidente dolor, La Segura afirmó sentirse tranquila y feliz con los resultados inmediatos, asegurando que esta nueva etapa representa un cierre y un nuevo comienzo después de varios años de altibajos en temas de salud física y emocional.

Artículos relacionados

¿Cómo vive La Segura su proceso de recuperación?

Además confesó que, aunque el proceso de recuperación es exigente, está decidida a seguir cada indicación médica para garantizar una sanación adecuada, además, aprovechó para agradecer a sus seguidores por la constante preocupación y los mensajes de cariño que ha recibido.

La Segura sorprende a sus seguidores con su cambio físico.
La Segura causa revuelo entre sus fans tras su notable cambio físico. (Foto Canal RCN)

La Segura no solo busca un cambio físico, sino también emocional, su mensaje fue claro, la verdadera transformación comienza cuando una mujer se ama, se cuida y se permite volver a empezar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Mr. Black

Mr. Black se disfraza de “La Bichota” y causa sensación en redes

El cantante de champeta Mr. Black sorprendió en Halloween al disfrazarse de “La Bichota”, rindiendo un homenaje al empoderamiento femenino.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado se convirtió en la primera participante del ‘Top 7’ de MasterChef: así lo celebró

Valentina Taguado expresó su gratitud y se mostró emocionada de llegar a este punto tan importante en la competencia.

Hermana de Yina Calderón imitó a La Jesuu con un sorprendente disfraz Yina Calderón

Una de las hermanas de Yina Calderón se disfrazó de La Jesuu y causó furor

Las hermanas de Yina Calderón no se quisieron quedar atrás con sus disfraces para Halloween y una de ellas personificó a la Jesuu.

Lo más superlike

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada