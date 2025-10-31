Madre de B-King rompió el silencio y habría lanzado pulla tras investigaciones

Luego de más de un mes en el que se confirma el fallecimiento del Dj Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, las investigaciones están avanzando y poco a poco salen detalles a la luz.

¿Qué se ha sabido sobre el caso de B-King?

A través de comunicados oficiales del cuerpo oficial en México, han dejado saber públicamente que las investigaciones han avanzado con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en septiembre, tras la lamentable partida de B-King y regio Clown, quienes fueron hallados sin vida.

El 17 de septiembre se supo la noticia de que los colombianos estaban desaparecidos e inmediatamente las autoridades de ese país iniciaron la respectiva búsqueda, pero una semana después, se encontraron los cuerpos. Desde entonces, las investigaciones no han definido con exactitud qué ocurrió con los dos hombres.

Mamá de B-King reaccionó y habría lanzado pullas. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, La Fiscalía de México habría hecho público un comunicado de cómo ha avanzado las indagaciones sobre el caso, pero hasta el momento se desconocen los detalles puntuales de los hechos, precisamente la información que la familia del Dj quiere conocer.

¿Qué ha dicho la familia de B-King tras un mes de que fue hallado sin vida?

Por su lado, la familia de B-King, más específicamente su madre Adriana Salaza r y su hermana, Stefanía Salazar han exigido justicia y que se acelera la investigación para así obtener una respuesta de qué pasó con el Dj.

Por esto mismo, en los primeros días de octubre hicieron una petición formal a las autoridades mexicanas para que aceleraran las indagaciones del caso en donde B-King y Regio Clown perdieron la vida.

¿Cuál fue la pulla que la madre de B-King habría lanzado tras conocerse la investigación del caso?

En la noche del 30 de octubre se conoció un comunicado oficial por parte de la Fiscalía de México, quienes detallaron cómo ha avanzado el caso e inmediatamente, Marcela Reyes hizo pública su opinión y de paso, reveló que está libre de culpas.

La Dj hizo varias historias en donde publicó el documento de la autoridad mexicana y así mismo, expresó su alegría de que se esté acelerando la investigación, pues lo que se ha revelado no la vincula a ella y por eso se siente aliviada.

Sin embargo, por su lado, la madre de B-King rompió el silencio ya a través de su cuenta oficial de Instagram habría lanzado pulla, no se sabe si para Marcela Reyes o para quién, pues fue contundente al escribir:

“El que se escama, es porque es pescado”.

Aunque no dio mayor detalle, internautas especulan que se podría tratar de una indirecta para quienes están hablando mucho de la investigación y de los resultados que en las últimas horas han salido a la luz.