Familia de B-King exige respuestas y pide ayuda a autoridades colombianas: “hablamos desde el dolor”

Hermana y madre de B-King les piden a las autoridades colombianas respuestas sobre la investigación por la muerte del artista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Madre y hermana de B-King piden ayuda a las autoridades colombianas.
Hermana y madre de B-King piden ayuda a las autoridades colombianas sobre las investigación en el caso del artista

El caso sobre el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, ha conmovido a toda Latinoamérica; sin embargo, tras varios días de conocerse su muerte, su familia sigue exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido.

¿Qué se ha sabido tras el fallecimiento de B-King?

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de los colombianos B-King y Regio Clown, quienes habrían desaparecido el 17 de septiembre en México, luego de ir a un gimnasio en Polanco.

Antes de encontrarse sus cuerpos, ya había iniciado toda una pesadilla para las familias de los artistas, pues además del susto de no saber sobre su paradero, tras conocerse su fallecimiento, el momento de horror aún no se termina para los afectados, quienes no tienen información clara de lo que ocurrió en México con ambos hombres.

¿Qué ha pasado con las investigaciones sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

Hasta el momento no se sabe muchos detalles sobre lo que pasó con los dos colombianos a quienes le arrebataron la vida en México, pues las autoridades de ese país dijeron que adelantarían todas las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Con el paso de los días, la familia de B-King y Regio Clown no han tenido respuestas de cómo fue que los dos colombianos perdieron la vida en México y tampoco hay sospechosos o posibles responsables en el caso; lo que habré la pregunta de que si se está investigando o no el caso.

Familia de B-King exige respuestas y pide ayuda a autoridades colombianas
Hermana y madre de B-King piden ayuda a las autoridades colombianas. (Foto: Canl RCN)

¿Cuál es la solicitud que hizo la mamá y hermana de B-King a las autoridades colombianas?

Ya que no se ha obtenido información sobre las investigaciones que han hecho las autoridades mexicanas, la hermana de B-King, Stefanía Salazar y su madre, Adriana Salazar Cárdenas, les hacen una solicitud formal a las autoridades colombianas para saber si desde el país natal de los fallecidos se ha ejercido alguna investigación sobre su muerte.

A través de un comunicado publicado en horas de la mañana de este miércoles 8 de octubre, las familiares de B-King compartieron su solicitud con el siguiente apartado:

“El día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodean su fallecimiento”: expresaron en el comunicado.

Además de la petición, Adriana y Stefanía compartieron que esta vez “no hablan desde la rabia, sino desde el dolor” que les dejó la pérdida de su ser amado.

