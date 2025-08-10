Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México
Mánager de B-King volvió a pronunciarse sobre el caso del artista. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

El caso de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown sigue dando de qué hablar y en las últimas horas el mánager de Bayron Sánchez nombre de pila de B-King, rompió su silencio.

¿Qué reveló el mánager de B-King sobre lo que pasó en México antes de la muerte del artista?

Juan Camilo Gallego, mánager del fallecido artista, sorprendió al anunciar que pronto revelará toda la verdad sobre lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato que los llevó al país azteca.

El mánager de B-King confirmó que hablará abiertamente sobre los hechos ocurridos durante su estancia y la del artista en México que tantas preguntas e hipótesis ha generado.

En sus declaraciones, adelantó que dará a conocer las razones que lo llevaron a aceptar el contrato y los verdaderos motivos detrás de algunas decisiones que tomaron en los días previo a la desaparición de B-King y Regio Clown.

El lugar donde se presentó B-King en México
Mánager de B-King se pronunció sobre lo que pasó en México. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué el mánager de B-King aceptó ese contrato en México?

Juan Camilo Gallegó aseguró que no había tenido la oportunidad de dar su versión sobre lo sucedido con B-King en México.

El mánager del artista aseguró que muchas versiones han salido e hipótesis, pero solo él sabe cómo pasaron las cosas realmente días antes al trágico fallecimiento de B-King.

Además, responderá a uno de los cuestionamientos más frecuentes y es cómo fue que llegó ese contrato para cantar en México y la razón por la que lo aceptó.

Tendré la oportunidad de hablar de todo, tal y como pasó realmente y el porqué acepté ese contrato en México.

¿Qué detalles nuevos ha revelado la familia de B-King sobre su fallecimiento?

En la jornada del 8 de octubre la mamá y hermana de Bayron Sánchez lanzaron un comunicado a través de redes sociales en donde aseguraron que la muerte del cantante sigue siendo materia de investigación.

Sin embargo, dejaron claro que hasta el momento no han tenido respuestas de cómo fue que B-King y Regio Clown perdieron la vida en México y tampoco hay sospechosos o posibles responsables en el caso.

Por eso, pidieron intensificar sus investigaciones a las autoridades mexicanas y colombianas para que el caso no quede en la impunidad y olvido.

Hermana de B-King habló claro sobre las supuestas amenazas tras su partida
Familia de B-King piden respuestas a autoridades sobre la muerte del cantante. (Foto Canal RCN).
