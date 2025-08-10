Lily Díaz reveló audios que le envió Dayana Jaimes sobre presunta infidelidad con su exesposo

Betsy Liliana Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, protagonizaron un rifirrafe en las últimas horas en redes sociales.

Lily Díaz rompió el silencio y habló por primera vez sobre la polémica que surgió por la presunta infidelidad de su exesposo con la viuda de su hermano, Martín Elías.

Lily Díaz reveló que había intentado mantener en privado el tema de la supuesta infidelidad de Dayana Jaimes con su exesposo Evelio Escorcia por respeto a sus hijos, pero sentía que no podía seguir callada.

Hoy sucedió algo que no me gustó y me pareció una falta de respeto porque yo siempre me he mantenido al margen con la señora Dayana Jaimes.

Liliana aseguró que nunca irrespetó a su expareja y que por el contrario cuando se enteró de su infidelidad decidió hablarlo con él y nunca contacto a su excuñada.

Lo que hice fue manejarlo en privado porque yo sí soy una mujer prudente, una dama.

Sin embargo, Lily Díaz reveló unos audios que al parecer Dayana Jaimes le envió el pasado 7 de octubre en donde se despachó contra ella.

“Yo a ti no te dañé ningún matrimonio ridícula”, dice una parte del audio de Dayana Jaimes.

Dayana Jaimes le envió audios a Lily Díaz. (Foto Freepik)

¿Qué le dijo Dayana Jaimes a Lily Díaz en los audios que le envió?

Lily Díaz compartió varios de los audios que su excuñada le envió en donde no se guardó nada y le recriminó por culparla a ella del hecho que su matrimonio llegó a su final.

“Yo no tengo nada que hablar contigo, pero sí te voy a pedir un favor, deja de ser tan ridícula y tan payasa, y ubícate. Ubícate, porque entre tú y yo hay una gran diferencia que no te llegas a imaginar"

Dayana Jaimes en los audios le deja claro a Lily Díaz que ella siempre será la viuda de su hermano y que por el contrario, ella sería la mujer a la que dejaron por la moza.

Yo siempre, duélate a ti, a Kelly y al que se le dé la gana. Yo siempre seré la viuda de Martín Elías Díaz; en cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora.

¿Dayana Jaimes confirmó que si tuvo un romance con Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz?

Dayana Jaimes en los audios también le recrimina a Lily Díaz por haberse embarazado para que según ella su exesposo la mantuviese a nivel económico.

“Te pusiste a parir para tener un hombre a tu lado pensando que iba a cambiar por ti. Supérame. Más bien ahorra, porque con todas las mujeres que va a preñar no te va a quedar nada”.

Asimismo, le recordó la polémica que tuvo su mamá con el cantante Diomedes Díaz en vida, asegurando que ella estaba siguiendo los mismos pasos.

¿Tú no recuerdas de dónde vienes tú? Tú de víctima no tienes nada, yo no te dañé ningún matrimonio, yo no tengo nada con ese hombre.

Al final de los audios, Dayana Jaimes le dice a Lily Díaz que ella no está con su exmarido y que si fuese por decisión suya hace rato se hubiera metido con él.