J Balvin dedicó mensaje a Zion tras estar hospitalizado por accidente

J Balvin reaccionó luego de que se conociera que Zion está en la clínica bajo pronóstico reservado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
J Balvin y Zion
J Balvin envió mensaje a Zion/AFP: Kevin Winter/Ethan Miller

El cantante J Balvinreaccionó a la situación que está viviendo su colega y amigo Zion, quien se encuentra hospitalizado luego de haber sufrido un accidente.

¿Qué le pasó a Zion?

A través de sus redes sociales del artista su equipo de trabajo compartió un comunicado en el que se informó que el artista había sido hospitalizado de urgencia luego de haber sufrido un accidente.

J Balvin mensaje a Zion

Se desconoce qué tipo de accidente tuvo y las condiciones de salud en las que se encuentra, pues según se reveló su pronóstico es reservado.

"Estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", se informó.

Detallaron que confían que las oraciones y el apoyo de todos sus fanáticos puedan darle fuerza para que salga victorioso y pueda recuperarse pronto.

¿Cómo reaccionó J Balvin tras las hospitalización de Zion?

El artista utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje público al cantante, pues por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 50 millones de seguidores, compartió una imagen en la que le dedicó sus oraciones para que pueda mejorarse.

Zion hospitalizado

"Enviando toda la energía y oración por mi hermano Zion", escribió.

Tras su publicación, logró que varios fanáticos del artista también reaccionaran y le manifestaran en redes sociales lo mucho que lo admiran y esperan que pueda estar bien de salud rápidamente.

Cabe destacar que, los artista son grandes amigos, pues no solo han colaborado en varias canciones, sino que han compartido diferentes espacios personales juntos, entre el más reciente la lujosa celebración de cumpleaños del colombiano, donde también compartieron con otros grandes colegas como Ryan Castro y Keityn.

Recordemos que, Zion es conocido por haber hecho parte del dúo urbano Zion y Lennox, el cual se separó en noviembre del 2024 tras llegar a un acuerdo mutuo.

Los dos siguen sosteniendo una gran relación, tanto así que estuvieron juntos en uno de los más recientes conciertos de Bad Bunny de su Residencia en Puerto Rico, cautivando a todos con su música y show en vivo.

