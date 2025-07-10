El cantante Zion sufrió accidente y se encuentra hospitalizado: esto se sabe

El cantante Felix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido en el mundo artístico como Zion se encuentra en delicado estado salud tras sufrir un accidente.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cuál fue el accidente que sufrió el cantante Zion?

En las últimas horas el equipo del cantante puertorriqueño Zion confirmó a través de sus redes sociales que el artista se encuentra hospitalizado tras verse envuelto en un accidente.

Según el comunicado el estado de salud del artista es reservado y están a la espera a nueva información por parte de los médicos que están a cargo de su estado.

Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende.

Estado de salud de Zion preocupa a sus seguidores. (AFP: Ethan Miller)

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Qué se sabe del estado de salud del cantante Zion tras accidente?

El equipo del artista aseguró que en este momento la salud del artista estaba en manos de los mejores expertos médicos y que pedían oraciones por su salud.

Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación.

Asimismo, pidieron respeto y paciencia en este momento mientras se tienen nuevos detalles de su estado de salud, evitando caer en rumores y noticias sin fundamento.

Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar.

El equipo del reguetonero afirmó que solo ellos serán los únicos en revelar nuevos detalles de su estado de salud y por eso la única petición que hicieron fue apoyarlos en oración y buena energía.