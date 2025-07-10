Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El cantante Zion sufrió accidente y se encuentra hospitalizado: esto se sabe

Equipo del reguetonero Zion compartió un comunicado revelando detalles del accidente y estado de salud del artista.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Zion sufrió accidente
Equipo de Zion reveló que el artista se accidentó. (AFP: Ethan Miller)

El cantante Felix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido en el mundo artístico como Zion se encuentra en delicado estado salud tras sufrir un accidente.

¿Cuál fue el accidente que sufrió el cantante Zion?

En las últimas horas el equipo del cantante puertorriqueño Zion confirmó a través de sus redes sociales que el artista se encuentra hospitalizado tras verse envuelto en un accidente.

Según el comunicado el estado de salud del artista es reservado y están a la espera a nueva información por parte de los médicos que están a cargo de su estado.

Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende.

Zion sufrió accidente
Estado de salud de Zion preocupa a sus seguidores. (AFP: Ethan Miller)

¿Qué se sabe del estado de salud del cantante Zion tras accidente?

El equipo del artista aseguró que en este momento la salud del artista estaba en manos de los mejores expertos médicos y que pedían oraciones por su salud.

Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación.

Asimismo, pidieron respeto y paciencia en este momento mientras se tienen nuevos detalles de su estado de salud, evitando caer en rumores y noticias sin fundamento.

Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar.

El equipo del reguetonero afirmó que solo ellos serán los únicos en revelar nuevos detalles de su estado de salud y por eso la única petición que hicieron fue apoyarlos en oración y buena energía.

Agradecemos profundamente las muestras de amor, las oraciones y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento. Las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo.

