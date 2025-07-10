Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

En las últimas horas, el mundo del periodismo se viste de luto tras el fallecimiento de una reconocida escritora, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, dejando un gran vacío por parte de sus seguidores.

¿Quién era la reconocida escritora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Jilly Cooper , una reconocida escritora británica, quien se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su muerte. Además, sus seguidores han recordado el gran legado que dejó en su carrera.

La noticia de su fallecimiento se confirmó tras el comunicado oficial que compartieron los hijos de Jilly, llamados: Felix y Emily , tal como lo han revelado fuentes internacionales, quienes revelaron la noticia y varias fuentes interncionales.

Además, Jilly Cooper, quien falleció a sus 88 años, se destacó por ser la autora de una reconocida serie a nivel internacional llamada: 'Rutshire Chronicles' y ‘Rivals’ , en donde su nombre adquirió gran reconocimiento al transcribir, mediante sus letras, novelas románticas.

¿Qué dijo la reina Camila, esposa del rey Carlos III tras el fallecimiento de la escritora?

Según lo han compartido reconocidas fuentes británicas, se conoció la noticia en que la reina Camila , esposa del rey Carlos III de Inglaterra , está atravesando por un complicado momento personal tras el fallecimiento de la escritora Jilly Cooper, con quien tenía una especial amistad.

En uno de los recientes comunicados oficiales del Palacio de Buckingham, se compartió el emotivo mensaje que compartió la reina Camila mediante la cuenta oficial de Instagram en la familia real británica, en la que cuentan con más de 13 millones de seguidores

“Me entristeció mucho enterarme de la muerte de Dame Jilly anoche. Muy pocos escritores llegar a ser una leyenda en su propia carrera, pero Jilly, lo fue. Creando una nueva versión en la literatura, completamente nuevo y haciéndolo suyo a través de su carrera por más de cinco décadas”, añadió la reina Camila en el comunicado del Palacio de Buckingham.

Desde luego, la escritora Jilly no solo se destacó por dejar un gran legado en su carrera, sino que también, al convertirse en un gran referente para la familia real británica, en especial, por la especial amistad que tuvo con la reina Camila.