Salió a la luz el verdadero nombre de Angie Miller, relacionada con la muerte de B-King y Regio Clown

Al confirmarse que Angie Miller fue detenida por el caso de B-King y Regio Clown, se reveló que tiene un nombre diferente.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Salió a la luz el verdadero nombre de Angie Miller, relacionada con la muerte de B-King y Regio Clown | Foto del Canal RCN y Freepik.

En el caso de la muerte de Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) ha venido resonando el nombre de Angie Miller, quien es una actriz venezolana.

Angie Miller, al parecer, sería la novia de B-King. Ambos estuvieron en México compartiendo mientras el cantante había llegado a este país por temas de trabajo, sin saber que iba a fallecer.

¿Qué se sabe de la detención de Angie Miller?

En redes sociales, Miller compartió sentidas palabras por la muerte del artista colombiano e incluso hay registros fotográficos de ambos juntos. No obstante, empezó a resonar que la actriz e influenciadora había desaparecido.

En un principio, se habló de la desaparición de la venezolana, pero luego se informó que la detuvieron, ya que está vinculada con el caso de la muerte de B-King y Regio Clown. La información de la detección fue compartida este viernes 26 de septiembre de 2025 por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México.

No obstante, aparte del revuelo que generó la comunicación de que Angie Miller fue detenida, hubo otro aspecto que no pasó desapercibido y tiene que ver con el verdadero nombre de la joven.

¿Cuál es el verdadero nombre de Angie Miller?

En realidad, Angie Miller no es el verdadero nombre de la actriz e influenciadora. En la misiva de la detención se reveló que la presunta novia de B-King se llama Angélica Yetsei Torrini León, solo que la conocen como Angie Miller en la industria de cine para adultos.

Luego de que salió a la luz el nombre de la venezolana, muchos quedaron confundidos, en especial porque se había emitido la ficha de búsqueda de la joven que luego se supo de su paradero.

Angie Miller tiene 29 años y ahora está siendo investigada por la Fiscalía mexicana en lo que podría ser una presunta participación del homic1dio de B-King y Regio Clown, así que la actriz se encuentra bajo detención en las instalaciones del Ministerio Público de Tlalnepantla.

