Yina Calderón reveló en vivo cómo está Marcela Reyes tras la muerte de B-King

Yina Calderón dio a conocer lo que se encuentra enfrentando Marcela Reyes por la muerte de B-King y más detalles.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, B-King, Marcela Reyes
Yina Calderón reveló en vivo cómo está Marcela Reyes tras la muerte de B-King | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón estuvo como invitada en la propuesta de 'Qué hay pa' dañar', programa trasmitido en la app y YouTube del Canal RCN, conducido por la locutora Valentina Taguado, y los humoristas Johana Velandia y Hassam.

Yina Calderón, quien es polémica en cualquier escenario, fue interrogada sobre varias situaciones, una de ellas tuvo que ver con el modelo Marlon Solórzano y fue cuando soltó cómo se encontraría Marcela Reyes por cuenta de la muerte de su exesposo, el cantante B-King.

¿Por qué Yina Calderón no ha hablado sobre la muerte de B-King?

Resulta que luego de que se confirmó que B-King fue hallado sin vida en México, una de las figuras públicas que reaccionó de inmediato fue Marlon Solórzano. No obstante, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue mayormente criticado porque lo catalogaron como "imprudente".

Lo anterior porque Marlon relacionó a Reyes con B-King y escribió otras palabras que generaron controversias.

Entonces, Yina Calderón contestó que le cae bien el modelo paisa, pero no puede defenderlo.

Yina Calderón
Yina Calderón no ha hablado sobre la muerte de B-King | Foto del Canal RCN.

"No he hablado del tema de B-King, que lo conocí muchas veces porque soy amiga de Marcela Reyes, y es un tema que no hay que hablar... No es un tema para reírnos, no es un tema normal, es algo grave. A mí me parece y perdónenme, esta vez le voy a dar la razón a Karina García, que no es amiga mía, Marlon es un pato", expresó Yina Calderón.

¿Cómo es el estado de Marcela Reyes tras la muerte de B-King? Esto contó Yina Calderón

En medio de las críticas de la polémica influenciadora para Marlon Solórzano, la también empresaria reveló el estado en el que se encuentra Marcela Reyes tras conocerse que B-King falleció.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es la exesposa del fallecido cantante B-King | Foto del Canal RCN.

"El tema de B-King, créeme que es algo muy grave. Marcela está mal, si me entiendes, no está mandando ni siquiera al niño (su hijo) al colegio, encerrada en la casa. Entonces, es un tema que es mejor no tocarlo por respeto a la familia de B-King", confesó Yina Calderón.

Cabe decir que Marcela Reyes ha compartido diversos comunicados en los que ha manifestado lo afectada que está por la muerte de su exesposo, también hizo un llamado a las autoridades, entre otros ítems.

