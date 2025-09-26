Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Detienen a Angie Miller, la actriz vinculada a B-King en México: esto se sabe

El verdadero nombre de Angie Miller es Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida por el caso de B-King y Regio Clown.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Detienen a Angie Miller, la actriz vinculada a B-King en México | Foto del Canal RCN y B-King.

Luego de que se reveló la muerte de Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, quien se hacía llamar como Regio Clown, continuó la incertidumbre, esta vez por parte de la actriz venezolana Angie Miller.

Artículos relacionados

¿Angie Miller estaba desaparecida?

Resulta que el 25 de septiembre la Fiscalía de la Ciudad de México compartió un cartel en búsqueda de Angie Miller, quien estuvo con B-King en el país centroamericano y, además, se prevé que sería la novia del fallecido cantante.

Según el comunicado, la actriz había sido localizada por última vez en Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, el pasado 23 de septiembre.

No obstante, el caso volvió a dar un nuevo giro debido a que, entre lo más nuevo, se reportó que Miller fue detenida.

Artículos relacionados

¿Cómo se supo que detuvieron a Angie Miller?

Tal como se mencionó, en las últimas horas se dio a conocer que este viernes 26 de septiembre, Angie Miller, cuyo nombre de pila es Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida.

El estatus de la joven es "liberado", pero fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México, en relación con el caso de B-King y Regio Clown.

En el boletín se informa que Angélica Yetsey Torrini, conocida como Angie Miller, está bajo el cuidado de la Coordinación Nacional Antisecuestro desde el pasado martes 23 de septiembre, luego de las 8:00 p.m.

¿Por qué detuvieron a Angie Miller?

En la misiva pública, se indicó que la joven fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el status de la venezolana es de persona liberada, según medios locales.

Es decir, como Miller estuvo al lado de B-King y Regio Clown antes de que desaparecieron y fuesen hallados muertos, la también influencer se ve implicada en el caso y debe dar sus declaraciones.

Artículos relacionados

Todavía falta que se revele más información sobre la actriz y lo que se encuentra enfrentando en México.

Cabe recordar que Angie Miller lamentó lo ocurrido con B-King y Regio Clown. En redes sociales, manifestó el dolor que le causó la muerte del cantante.

"No sabemos qué pasó en realidad, pero respétenos que el dolor que sentimos es grande", expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón invita a varios seguidores al Stream Fighters. Yina Calderón

Yina Calderón sorprende al invitar a algunos seguidores a su encuentro con Andrea Valdiri

Yina Calderón invitó directamente a varios seguidores al evento con Andrea Valdiri a través de una publicación en redes.

Cintia Cossio con su hijo Lorenzo Cintia Cossio

Cintia Cossio reveló el rostro de su hijo Lorenzo con tierno video

La influenciadora Cintia Cossio además confesó que está hospitalizada tras algunas afecciones en su posparto.

B-King Talento internacional

Salió a la luz el verdadero nombre de Angie Miller, relacionada con la muerte de B-King y Regio Clown

Al confirmarse que Angie Miller fue detenida por el caso de B-King y Regio Clown, se reveló que tiene un nombre diferente.

Lo más superlike

MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Estas son las celebridades que el público de MasterChef Celebrity quiere que reingresen: 5 en lista

Aunque son 11 exparticipantes que tienen el chance de reingresar a MasterChef Celebrity, el público tiene a sus favoritos.

Bad Bunny

Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Chevrolet Spark EUV en una vista lateral, mostrando su diseño moderno y compacto Contenido Patrocinado

Valentina Taguado sorprende: así fue su elección del nuevo Chevrolet Spark EUV

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica