Detienen a Angie Miller, la actriz vinculada a B-King en México: esto se sabe

Luego de que se reveló la muerte de Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, quien se hacía llamar como Regio Clown, continuó la incertidumbre, esta vez por parte de la actriz venezolana Angie Miller.

¿Angie Miller estaba desaparecida?

Resulta que el 25 de septiembre la Fiscalía de la Ciudad de México compartió un cartel en búsqueda de Angie Miller, quien estuvo con B-King en el país centroamericano y, además, se prevé que sería la novia del fallecido cantante.

Según el comunicado, la actriz había sido localizada por última vez en Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, el pasado 23 de septiembre.

No obstante, el caso volvió a dar un nuevo giro debido a que, entre lo más nuevo, se reportó que Miller fue detenida.

¿Cómo se supo que detuvieron a Angie Miller?

Tal como se mencionó, en las últimas horas se dio a conocer que este viernes 26 de septiembre, Angie Miller, cuyo nombre de pila es Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida.

El estatus de la joven es "liberado", pero fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México, en relación con el caso de B-King y Regio Clown.

En el boletín se informa que Angélica Yetsey Torrini, conocida como Angie Miller, está bajo el cuidado de la Coordinación Nacional Antisecuestro desde el pasado martes 23 de septiembre, luego de las 8:00 p.m.

¿Por qué detuvieron a Angie Miller?

En la misiva pública, se indicó que la joven fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el status de la venezolana es de persona liberada, según medios locales.

Es decir, como Miller estuvo al lado de B-King y Regio Clown antes de que desaparecieron y fuesen hallados muertos, la también influencer se ve implicada en el caso y debe dar sus declaraciones.

Todavía falta que se revele más información sobre la actriz y lo que se encuentra enfrentando en México.

Cabe recordar que Angie Miller lamentó lo ocurrido con B-King y Regio Clown. En redes sociales, manifestó el dolor que le causó la muerte del cantante.